DGA Group Italia: per il 2024 espansione Nazionale e apertura del primo affiliato a Modena

DGA Group Italia, realtà imprenditoriale di spicco nel panorama italiano, guidata da Enrico De Gregorio, annuncia grandi novità per il 2024 con una strategia di espansione del proprio brand su scala nazionale che mira a rendere i servizi di noleggio a lungo termine più accessibili in tutto il territorio italiano.

L’idea innovativa dietro a questo modello di espansione è la creazione di una rete di Affiliati, ovvero l’apertura di punti dislocati su aree nazionali strategiche, che inizierà con una prima struttura a Modena, segnando così l'inizio di una serie di aperture che amplieranno significativamente la presenza di DGA Group Italia nel paese.

Questi nuovi touchpoint aziendali, saranno gestiti da imprenditori autonomi che, colpiti dalla grande risonanza e dal successo di DGA, decidono di investire nella creazione di un centro che, pur essendo indipendente, è strettamente legato al brand DGA Group Italia e avranno la possibilità quindi di beneficiare di una approfondita conoscenza del prodotto attraverso la formazione e soprattutto di alcune economie di scala.

Enrico De Gregorio, amministratore delegato di DGA Group Italia, ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa: "Questa espansione rappresenta un momento significativo per il gruppo che ho fondato con grande impegno e passione. Attraverso il modello di Affiliazione, non solo potremo espandere la nostra presenza in Italia, ma offriremo anche agli imprenditori locali l'opportunità di far parte del nostro successo, beneficiando della nostra consolidata esperienza nel settore. Siamo convinti che questa strategia non solo rafforzerà il nostro brand ma migliorerà anche l'accessibilità e la convenienza dei nostri servizi per tutti i clienti italiani, contribuendo a soddisfare le loro esigenze di mobilità con soluzioni innovative e personalizzate”.

L'espansione di DGA Group Italia si basa su un attento studio del mercato e su un impegno costante verso l'innovazione e l'eccellenza nel servizio, pilastri che hanno sempre contraddistinto l'operato di Enrico De Gregorio e del suo team. Con l'apertura del primo punto a Modena e altre aperture previste nel corso dell’anno, DGA Group Italia mira a creare una rete capillare che possa garantire una presenza uniforme sul territorio nazionale, offrendo ai clienti un accesso più facile e immediato ai servizi di noleggio a lungo termine.

La visione di Enrico De Gregorio per il futuro di DGA è chiara: “Continuare a crescere, innovare e superare le aspettative dei clienti, consolidando ulteriormente la posizione del Gruppo come leader nel settore del noleggio a lungo termine in Italia. Questa espansione è solo l'ultimo esempio dell'impegno dell’Azienda verso l'eccellenza, e segnerà un nuovo capitolo nella nostra storia, perchè saremo in grado di offrire nuove opportunità e maggiori benefici per tutti”. https://www.dgagroupitalia.it/

* * *

DGA GROUP ITALIA è un'azienda leader nel settore del noleggio a lungo termine, fondata nel 2009 da Enrico De Gregorio. L'azienda offre una vasta gamma di servizi di mobilità nel settore automotive, rivolti a grandi, piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati. Con sede a Torino, Milano e Forte dei Marmi, DGA GROUP ITALIA è riconosciuta come uno dei principali attori del settore e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il titolo di "Prima Agenzia di Brokeraggio in Italia" assegnato da Leasys.