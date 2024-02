Il futuro delle criptovalute nei pagamenti in Italia

La SEC (Securities and Exchange Commission) ha recentemente approvato i primi ETF (Exchange-Traded Funds) quotati negli USA che tracciano il valore del Bitcoin.

Per chi non lo sapesse, la SEC (Securities and Exchange Commission) negli Stati Uniti svolge un ruolo simile alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in Italia, essendo responsabile della regolamentazione e supervisione dei mercati finanziari.

L’approvazione di questo fondo scambiabile in Borsa ha segnato un momento storico per la criptovaluta più grande del mondo e per l'intera industria delle crypto. L'approvazione è avvenuta il 10 gennaio 2024, a seguito di 11 domande di varie società finanziarie, tra cui BlackRock, Ark Investments/21 Shares, Fidelity, Invesco e VanEck​​​​​​.

Il Bitcoin in Italia

Questa tendenza è corroborata dalla presenza di centinaia di altri locali in tutta Italia, da nord a sud, in cui è possibile usare le criptovalute per acquistare beni e servizi, dai ristoranti agli hotel, dai negozi di abbigliamento, passando anche per i siti che accettano bitcoin nei casinò online , senza scordare i servizi professionali​​.Nel nostro Paese, il numero di esercizi commerciali che accettano Bitcoin come metodo di pagamento è aumentato del 7% tra gennaio 2022 e gennaio 2023, segnale di una maggiore apertura verso questa forma di pagamento da parte di diversi settori commerciali.

Milano e Roma si sono confermate fra le città con il maggior numero di attività che accettano Bitcoin, seguite da altre cittadine del nord come Trieste, Rovereto e Verona​​. Ma anche nella nostra Cuneo, ci sono esercizi commerciali che da tempo hanno deciso di accettare i pagamenti in criptovalute.

L’impatto dell’ETF

Questa decisione rappresenta una svolta significativa per il Bitcoin, dato che offre agli investitori la possibilità di esporsi al valore della criptovaluta senza detenerla direttamente.

Secondo le previsioni degli analisti di Standard Chartered, questo ETF potrebbe attirare investimenti tra i 50 miliardi e i 100 miliardi di dollari solo nel 2023, con altre stime che indicano ulteriori flussi in entrata di circa 55 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

L'approvazione delle ETF da parte della SEC è vista come un importante passo in avanti per l'istituzionalizzazione del Bitcoin come tipologia di asset, fornendo un impulso innegabile all'industria delle criptovalute, che è stata vista finora dal grande pubblico come rischiosa e poco trasparente.

L’aumento degli utenti interessati al Bitcoin

L'adozione di Bitcoin e altre criptovalute in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, a riprova dell'interesse in grande crescita verso i metodi di pagamento innovativi e digitali. Ad esempio, a partire da marzo 2022 fino a gennaio 2023, il numero di utenti attivi sull'exchange Bitget è quadruplicato, passando da 2 a 8 milioni​​.

Basta questo dato a dimostrare l'espansione dell'ecosistema delle criptovalute e il loro impatto sul mercato finanziario e sulle abitudini quotidiane dei consumatori.

L’evoluzione dei sistemi di pagamento

I metodi di pagamento in Italia sono in continua evoluzione, anche se le carte di credito o debito, i pagamenti contactless e i portafogli elettronici rimangono tra le opzioni più diffuse, accettate e affidabili.

Nonostante le criptovalute non siano ancora utilizzate dalla maggioranza degli stabili commerciali come metodo di pagamento tradizionale, la loro percentuale di utilizzo è in crescita, anche in forza del livello di sicurezza e privacy che sembrano poter garantire.

L'adozione di sistemi di pagamento basati su dispositivi mobile come Apple Pay, Google Pay e Satispay, fondata dal cuneese Dalmasso, evidenzia ulteriormente la tendenza verso soluzioni di pagamento digitali, che potrebbero rendere superfluo portare con sé portafoglio e contanti.

Il futuro del Bitcoin

Tuttavia, l'adozione delle criptovalute in Italia come metodo di pagamento rimane limitata rispetto ad altri metodi tradizionali, in parte a causa della volatilità del valore delle criptovalute e, in parte, per le preoccupazioni legate alla regolamentazione​​. Nonostante ciò, l'interesse verso Bitcoin e altre valute digitali continua a crescere, indicando un potenziale per una maggiore integrazione nel sistema dei pagamenti italiano nel futuro.

Per finire, l'Italia sta assistendo a un importante cambiamento nel panorama dei metodi di pagamento, dimostrato dall’interesse delle nuove generazioni verso le criptovalute come Bitcoin. Sebbene la strada per una piena adozione di questa valuta ipertecnologica sia ancora lunga, i segnali di crescita sono evidenti e promettono interessanti sviluppi per il futuro del settore finanziario e commerciale del Paese.