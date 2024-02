Traguardo storico: la prevendita di eTukTuk supera il milione di dollari

Grazie all’ottimo slancio, eTukTuk ha superato il milione di dollari nella fase di prevendita, segnando un momento storico nel mondo del trasporto sostenibile.

Questo traguardo conferma la fiducia degli investitori nell'innovativa piattaforma e testimonia l'entusiasmo crescente per soluzioni eco-friendly nel settore della mobilità e delle crypto.

eTukTuk, con la sua missione di ridurre le emissioni di carbonio e promuovere l'inclusione finanziaria, si posiziona come un pioniere nel settore, offrendo un'opportunità unica agli investitori, ossia quella di partecipare a un progetto all'avanguardia.

Che cos’è eTukTuk

eTukTuk è un progetto innovativo che si propone di rivoluzionare il settore dei trasporti, offrendo soluzioni sostenibili e efficienti per le comunità in via di sviluppo. La sua missione principale è quella di guidare una transizione verso un futuro del trasporto più ecologico e accessibile, puntando a sostituire i tradizionali tuk-tuk con veicoli elettrici più puliti ed efficienti.

Utilizzando un approccio che combina energia green e tecnologia blockchain, eTukTuk mira a ridurre le emissioni di CO2, migliorare la salute pubblica e promuovere il progresso economico, soprattutto nelle regioni meno sviluppate del mondo.

Rispetto ai tuk-tuk a motore a combustione interna, i veicoli elettrici di eTukTuk contribuiscono a ridurre significativamente l'inquinamento atmosferico e acustico, migliorando la qualità dell'aria e la salute delle persone.

Un altro aspetto distintivo di eTukTuk è il suo impegno verso l'inclusione finanziaria e l'innovazione tecnologica. La piattaforma cerca di digitalizzare le identità e offrire servizi bancari alle persone che altrimenti non avrebbero accesso a tali servizi, utilizzando la tecnologia delle identità decentralizzate.

Attraverso il modello di "Power Staking", gli investitori possono contribuire alla crescita dell'ecosistema eTukTuk e guadagnare un reddito passivo mettendo in stake i loro token $TUK. La piattaforma mira anche a semplificare il processo di pagamento attraverso le sue app per conducenti e passeggeri, rendendo più accessibili i servizi di trasporto e promuovendo un'economia più inclusiva.

Grazie alla sua combinazione di sostenibilità, tecnologia innovativa e impegno sociale, eTukTuk si distingue come una soluzione all'avanguardia per i bisogni di trasporto delle comunità di tutto il mondo, ponendosi come un catalizzatore per un cambiamento positivo nel settore dei trasporti.

Come investire nel token TUK

Investire nel token TUK di eTukTuk è un processo semplice e sicuro, grazie alle misure di sicurezza implementate dalla piattaforma e alla stretta collaborazione con partner rinomati nel settore delle criptovalute. Ecco una guida su come acquistare il token TUK e iniziare il tuo investimento.

Step 1

Prima di tutto, è importante configurare un portafoglio digitale compatibile con la piattaforma di eTukTuk. MetaMask è una scelta popolare grazie alla sua interfaccia intuitiva e all'estensione per browser. Anche Trust Wallet è un'alternativa valida, che può essere utilizzata tramite il WalletConnect Widget sulla piattaforma di eTukTuk.

Step 2

Successivamente, collega il tuo portafoglio alla piattaforma di eTukTuk selezionando "Connect Wallet" e scegliendo MetaMask o un altro portafoglio compatibile. Seleziona quindi la criptovaluta con cui desideri scambiare i token TUK.

Step 3

Una volta collegato il portafoglio, inserisci la quantità desiderata di token TUK che desideri acquistare e clicca su "Buy TUK Tokens". Segui le istruzioni sullo schermo per confermare la transazione.

Step 4

Dopo l'acquisto, i tuoi token TUK rimarranno sulla piattaforma di eTukTuk fino alla conclusione della prevendita. Per riscattare i tuoi token, visita il sito web di eTukTuk, clicca su "Claim" e autentica la transazione.

I token TUK verranno quindi distribuiti agli indirizzi idonei durante l'evento di generazione dei token (TGE), di solito tre mesi dopo la vendita iniziale. Assicurati che il tuo portafoglio sia configurato per ricevere agevolmente i token. Segui l'account Twitter di eTukTuk per rimanere informato sulle ultime novità e aggiornamenti.

Conclusioni

In conclusione, eTukTuk rappresenta una rivoluzione nel settore del trasporto sostenibile, unendo tecnologia blockchain e veicoli elettrici per promuovere un futuro più pulito e accessibile.

Grazie a investimenti sicuri e processi trasparenti, offre l’opportunità di partecipare a un progetto all'avanguardia. L'impegno per ridurre le emissioni di carbonio e favorire l'inclusione finanziaria testimonia l'etica del marchio.

Seguendo le indicazioni per l'acquisto del token TUK, gli investitori possono entrare a far parte di questa iniziativa, contribuendo alla creazione di un mondo più sostenibile e condividendo i benefici di un futuro eco-friendly e decentralizzato.

