Ad Alba nasce Planet Circus: al Parco Tanaro il nuovo format dei ragazzi del Progetto Giovani di Collisioni

Parte a febbraio uno dei progetti a cui Collisioni tiene maggiormente, in vista del quale l’associazione ha profuso tante energie e investimenti, al fine di creare all’interno del Parco Tanaro di Alba un luogo di ritrovo, dove gli studenti potessero ospitare serate, incontri e iniziative da loro autogestite.

Il nuovo comitato appena costituito è frutto di un percorso iniziato nel 2021 grazie al protocollo di intesa tra l’associazione Collisioni e le scuole di Alba, che ha permesso al progetto giovani di continuare in anni di forti limitazioni generate dal Covid. Il gruppo è quindi cresciuto, fino a consolidarsi con le giornate giovani del festival 2022 e 2023. Ed è ad oggi ormai abbastanza maturo per un’esperienza di autogestione nella programmazione di un calendario di eventi al Parco Tanaro, che saranno interamente ideati e organizzati dai ragazzi stessi. Il comitato è inoltre naturalmente aperto a tutti coloro che vorranno farne parte per offrire nuovi stimoli e suggestioni: per candidarsi, sarà sufficiente scrivere un whatsapp al numero 3758247353 o aderire al nuovo gruppo Instagram.

Il nuovo format pensato per il Parco Tanaro di Alba si intitola Planet Circus, e inizierà a metà febbraio, con le prime serate.

Venerdì 16 febbraio il Circo ospiterà una prima data dedicata alla rap music, con il Dj Set dell’attesissimo Nerissima Serpe, l’esibizione di Papa V, e gli show di LJK e Voleur. Con la partecipazione del Dj albese NCL.

Venerdì 23 febbraio sarà la volta del Dj Set di Bruno Power e Maurizio Benedetta per una serata dedicata alla techno music e all’hard Noise, in un’edizione Circus di Puzzle che vedrà la presenza di alcuni artisti circensi.

Venerdì 1° marzo è in programma il concerto di Silent Bob & Sick Budd, per l’unica data indoor in Piemonte del tour di Habitat Cielo.

Ma la colonizzazione del pianeta Parco da parte dei giovani è appena cominciata. Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno sono in programma molteplici concerti e serate che ci accompagneranno fino a Collisioni 2024.

VENERDÌ 16 FEBBRAIO

NERISSIMA SERPE, PAPA V, LJK, VOLEUR

Biglietti disponibili al costo di 18 euro su ticketone.it e nei negozi autorizzati dalle ore 14,00 di venerdì 19 gennaio 2024

Una grande serata dedicata alla Rap music. Special guest il rapper classe 2000 Nerissima Serpe, che ha fatto i suoi esordi nei feat con Villabanks in Guadalajara e Barakkino, fino al singolo Spingere una caterva che lo introduce al grande pubblico, e ai numerosi feat con Kid Yugi, Papa V, Artie5ive che ritroviamo nel nuovo Album Identità uscito a novembre dove compare anche la nuova track Diavoli con Ernia. Con lui ci sarà Papa V, autore insieme a Nerissima Serpe di un Joint Album. Ma ad esibirsi sul palco di Collisioni ci sarà anche LJK, pseudonimo di Loris Jakej, l’artista di origini albanesi nato ad Asti che ha collezionato 12 milioni di streaming su Spotify con la sua GTA e ha da poco pubblicato l’EP Import-Export. Sul palco anche Voleur, pseudonimo di Ossama Hirri, rapper emergente di origini marocchine-berbere, coautore di GTA. A condurre le danze al Circo di Collisioni il dj-set di NCL.

VENERDÌ 23 FEBBRAIO

SERATA PUZZLE – CIRCUS – COI DJ SET DI

BRUNO POWER E MAURIZIO BENEDETTA

VENERDÌ 1° MARZO

SILENT BOB & SICK BUDD IN CONCERTO

AL COLLISIONI MUSIC CIRCUS

Tickets disponibili a euro 28,75 su ticketone.it e nei negozi autorizzati dalle ore 14,00 da venerdì 19 gennaio 2024

Venerdì 1° marzo, per la stagione indoor di Collisioni presso il Circo nel Parco Tanaro, è in programma il concerto Silent Bob, uno dei migliori artisti della scena Urban contemporanea, che ha collezionato oltre 200 milioni di ascolti con gli Album Piano B, Piove Ancora e Habitat Cielo con un repertorio che ha superato su Spotify il milione e 200mila ascoltatori mensili. Silent Bob sarà protagonista al circo di Collisioni di una data del tour di Habitat Cielo insieme al suo producer Sick Budd.