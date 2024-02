Il Carnevale di Sanfront con il goliardico rogo del fantoccio del primo cittadino

Il Carnevale di Sanfront che, come di consueto si svolge il martedì grasso, si conclude con il rito del rogo al “Ciciu” un fantoccio di paglia che viene incendiato come segno della fine della Gran baldoria e dell’inverno seguendo un’antica tradizione.

Organizzato dalla Pro loco del paese della valle Po con il patrocinio del Comune, nel pomeriggio di ieri, martedì 13 febbraio, il Carnevale sanfrontese ha visto la partecipazione delle maschere sulla centrale piazza Statuto, con la festa dedicata ai bambini seguita dai balli occitani sotto l’ala mercatale, dove a metà pomeriggio si è potuta gustare la tradizionale polenta del martedì grasso.

La baldoria si è conclusa con il ‘Ciciu’, un grande fantoccio di paglia dato alle fiamme per rappresentare la fine della festa del Carnevale e l’inizio della Quaresima.

Quest’anno il ‘Ciciu’ di Sanfront ha attirato l’attenzione dei presenti oltre che per la sua imponenza ed altezza anche per le sembianze.

I buontemponi soci della Pro loco approfittando del Carnevale, in cui come recita il detto “ogni scherzo vale” hanno rappresentato l’imponente figura di paglia nei panni del sindaco del paese, Emidio Meirone, con tanto di fascia tricolore e le braccia aperte che sorreggevano, sulle mani, due volti anonimi coperti da un punto interrogativo.

Ai piedi del simpatico fantoccio una dedica al Ciciu che recitava in rima: “Caro Ciciu del Carnevale… quest’anno dei panni importanti ti tocca vestire e qualcuno senz’altro troverà da ridire. Come una Fenice dalle tue ceneri chi rinascerà? Tra pochi mesi chi vivrà vedrà! In ogni caso il tuo fuoco sia di buon auspicio per il futuro del nostro caro paese di Sanfront”.

“Ho apprezzato molto questo scherzo – ha affermato il sindaco Meirone - e ringrazio la Pro loco per l’ottima organizzazione degli eventi legati al Carnevale. Mi era già successo di essere ‘scottato’ ma mai bruciato. Mi auguro che queste fiamme diano luce a quanto è stato fatto fino ad oggi. Chi nascerà dalle ceneri ancora non si sa, ma mi auguro che sia qualcuno che si dedichi al bene del paese come è stato fatto in questi ultimi 10 anni”.

E chissà chi sarà uno dei due volti con il punto esclamativo nelle mani del fantoccio? Per scoprirlo si dovrà attendere il mese di giugno.