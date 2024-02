Bonus mamme e assegno universale, Chiorino e Russo (Fdi): “Il Governo Meloni a fianco delle famiglie"

“Assegno universale e bonus mamme: il Governo Meloni si dimostra al fianco delle donne, con misure a sostegno del welfare familiare che garantiscono un aumento mensile da 400 a oltre 1.000 euro a una platea di 681.335 lavoratrici e a 6,4 milioni di famiglie”.

E’ il commento di Elena Chiorino e Roberto Russo, rispettivamente responsabile nazionale e regionale del Dipartimento Lavoro di Fratelli d’Italia.

La consistenza delle misure varia a seconda di alcuni parametri quali reddito, numero di figli, patrimonio immobiliare e tipo di contratto. La somma dei due benefici - assegno universale e bonus mamme - varia da un minimo di 399,20 euro a un massimo di 1.042,2 euro.

“E’ un segnale concreto - ha concluso l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino - a chi in Italia decide di avere una famiglia: le donne devono poter scegliere e i bonus servono proprio ad andare in quella direzione: a garantire un importante sostegno alle famiglie, in grado così di pianificare con più serenità la propria vita e quotidianità”.