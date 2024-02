Sci alpino femminile: primo allenamento di discesa a Crans Montana, Bassino 30^

Primo allenamento ufficiale sulla pista Mont Lachaux di Crans Montana per le donne della velocità di Coppa del mondo, impegnate nel fine settimana in una doppia discesa e un supergigante.

Assente Mikaela Shiffrin, la più veloce di giornata è stata la tedesca Kira Weidle, che ha realizzato il tempo di 1’28″51 davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel per 9 centesimi e a Federica Brignone, terza a 19 centesimi.

Buona anche la performance di Laura Pirovano, quinta a 48 centesimi alle spalle di Stephanie Venier, quarta a 30 centesimi, mentre Nicol Delago è dodicesima a 85 centesimi, Teresa Runggaldier ventitreesima a 1″57, Marta Bassino trentesima a 2″14, Nadia Delago trentunesima a 2″15, Roberta Melesi trentatreesima a 2″25, Vicky Bernardi trentottesima a 3″02 e Sara Thaler quarantacinquesima a 3″65.

FISI ricorda che l’assente Sofia Goggia è in testa alla classifica di discesa a cinque gare dalla conlusione con 350 punti davanti a Venier con 261 e Gut-Behrami con 209. Giovedì 15 febbraio è in programma la seconda prova, venerdì 16 via alle danze con la prima discesa alle ore 10.30