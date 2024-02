Al via da domani, a Cuneo, gli incontri frazionali del progetto “Reti di facilitazione digitale”

Ha preso il via a dicembre il progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo (grazie alla preziosa collaborazione del Settore Elaborazione Dati) e agli altri 52 Comuni del territorio consortile.



Per presentare il progetto e i servizi di facilitazione offerti, prendono il via anche una serie di appuntamenti formativi durante i quali, oltre a fornire una serie di contenuti orientativi e informativi, saranno presenti dei facilitatori a disposizione del pubblico per risolvere specifiche problematiche e per l’attivazione dello SPID, a beneficio dei cittadini che non ne sono ancora dotati.



Il primo appuntamento è in calendario a San Pietro del Gallo, presso il Centro Anziani, giovedì 15 febbraio dalle 16 alle 18.



Successivamente saranno organizzati incontri nelle altre frazioni e quartieri della città.

Al momento sono in programma i seguenti appuntamenti:

Venerdì 1 Marzo dalle 16 alle 18, presso il Centro anziani di Madonna dell'Olmo

Mercoledì 6 marzo dalle 15 alle 16.30, presso la sede dell'Unitre

Mercoledì 13 Marzo dalle 16 alle 18, presso il Centro anziani di Passatore

Lunedì 25 Marzo dalle 16 alle 18, presso il Centro anziani di Roata Rossi



I punti di facilitazione digitale

Ricordiamo che il progetto prevede, oltre agli incontri informativi, l'attivazione di punti di facilitazione digitale che, attraverso l’attività dei facilitatori adeguatamente formati, hanno il compito di individuare le esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale, e di fornire loro supporto e orientamento.

I punti di facilitazione digitale sul territorio cittadino sono 3:



Comune di Cuneo

Palazzo Comunale (vicino anagrafe) - Via Roma, 28 - Martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17



Movicentro

Piazzale della Libertà, 16 - Lunedi dalle 9 alle 12 e Mercoledì dalle 14 alle 17



Sede ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - Giovedì dalle 9 alle 12



Agli sportelli in presenza, a cui si può accedere liberamente negli orari indicati oppure prendendo appuntamento attraverso il numero 0171 1680375, si affiancherà un servizio di chatbot (ovvero una consulenza virtuale erogata tramite WhatsApp) la cui finalità è quella di avvicinare e interagire con il cittadino in qualsiasi momento e in maniera immediata, anche attraverso il rilascio di videopillole, istruzioni informative/formative: per accedervi è sufficiente salvare nella rubrica del telefono il numero 0171 1680375 e successivamente mandare un messaggio WhatsApp a tale numero.



Lo sportello telefonico, oltre a calendarizzare gli appuntamenti presso i punti fisici, fornirà risposte a domande di primo livello e sarà raggiungibile al numero 0171 1680375 tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9 alle ore 17.