Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì questa sera a Perugia in cerca di una prestazione al "bacio"

San Valentino in campo per il Puma! La Lpm Bam Mondovì, questa sera alle ore 20, affronterà la Bartoccini Perugia nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di andata della Pool Promozione. Un appuntamento che torna dopo quasi cinque anni di assenza.

L'ultima volta che le pumine hanno affrontato il Perugia, infatti, risale proprio alla stagione 2018/19, con un doppio confronto nella Pool Promozione terminato con due sconfitte per il Puma: 1-3 al PalaManera e 3-2 al Pala Borton. In quella stagione, tra l'altro, la formazione umbra conquistò la promozione in A1, traguardo che anche in questo campionato sembra sempre più vicino.

E' inutile negare che per la Lpm quella di questa sera è una sfida dal pronostico pressoché chiuso. Il Perugia quest'anno appare come una "locomotiva inarrestabile", capace di vincere 20 partite su 21. Una squadra potente e molto equilibrata. Ma la Lpm in una sfida come quella di questa sera ha poco da perdere. Le pumine, anzi, a Perugia possono dimostrare di valere ben di più di quanto dica l'attuale classifica. Decortes e compagne hanno la possibilità di regalarsi una serata perugina "al bacio".

Nella sera di San Valentino, inoltre, le ragazze di Basso possono dimostrare di "amare" veramente la maglia che indossano. Per farlo non servirà necessariamente vincere, impresa quasi miracolosa, ma basterà dar vita a una prestazione coraggiosa e con una dose di impegno tale da uscire dal campo a testa alta. La vittoria ottenuta domenica contro la Cda Talmassons ha di certo rappresentato un'iniezione di fiducia per la squadra e quindi perchè non tentare quello che sulla carta appare come una "mission impossible"?

Le ragazze di Giovi, dopo l'impegno di questa sera, si concentreranno alla finalissima di Coppa Italia, in programma domenica a Trieste. Arbitri designati per questo incontro sono Dalila Viterbo e Martin Polenta. Il match sarà visibile in diretta streaming sul sito internet VBTV previa registrazione. Al Pala Barton di Perugia il fischio d'inizio è fissato per questa sera alle ore 20.