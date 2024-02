Volley A2/F: il Puma a testa alta contro la capolista! La Bartoccini Perugia supera la Lpm Bam Mondovì 3-1

Una Lpm Bam Mondovì coraggiosa e generosa esce sconfitta dal confronto con la capolista Bartoccini Fortinfissi Perugia per 3-1. Un Puma caparbio, testardo, ma a tratti anche falloso, lascia il Pala Barton a testa alta contro la prima della classe, un Perugia sempre più lanciato verso la promozione in A1.

Le Pumine hanno disputato una buona partita, commettendo qualche errore di troppo al servizio e con una difesa non sempre pronta ad ammortizzare gli attacchi delle padrone di casa, trascinate dalla colombiana Ivonee Montano (24 punti e titolo di MVP), giocatrice chiaramente di categoria superiore.

La concretezza in attacco del Perugia, dunque, ha fatto la differenza, con Montano, Kosareva, Cogliandro e Traballi sempre sul pezzo e sempre servite alla perfezione dalla brava regista Ricci. Alle Pumine viste questa sera c'è veramente poco da rimproverare. In casa Lpm da segnalare l'ottima prova di Kristin Lux, autrice di 18 punti, ma anche le buone prestazioni di Alice Farina (14) e Clara Decortes (15). Da ricordare che il Perugia domenica scenderà in campo a Trieste per la finalissima di Coppa Italia contro la Futura Busto Arsizio.

PRIMO SET: Lux e Riparbelli (ace)conquistano i primi due punti del match. Pronta risposta del Perugia e si torna in parità, 2-2. Le pumine sprecano qualcosa di troppo e il risultato resta in equilibrio, 6-6. Nuovo break monregalese, 6-9. Fast out per Farina e nuova parità, 11-11. Lux sembra in giornata e la Lpm torna avanti, 11-13, ma viene nuovamente ripresa. Le umbre alzano il ritmo e vanno a condurre 16-14. Coach Basso chiama il time-out. Il Perugia commette pochissimi errori e vola sul 20-16. Nuovo time-out per la panchina monregalese. Ancora troppi errori per la Lpm, 22-16. Reazione d'orgoglio del Puma, che rosicchia due lunghezze. Poco dopo, però, arriva il punto di Traballi, che chiude il primo set sul 25-20.

SECONDO SET: botta e risposta in avvio e punteggio di 2-2. Break Perugia, 6-4. Ace di Grigolo e nuova parità, 8-8. Time-out chiesto da coach Giovi sul 9-10. Le pumine tengono bene il campo e il gioco resta all'insegna dell'equilibrio, 14-14. Break Bartoccini. Come nel set precedente le padrone di casa aumentano i giri del motore e si portano sul 18-15. Le rossoblù provano a restare aggrappate al set, 18-17. Time-out chiesto da coach Basso sul punteggio di 22-20. Montano a rete sembra incontenibile e sul 24-22 la panchina monregalese si gioca il secondo time-out. Si rientra in campo e la Lpm riaggancia le avversarie, 24-24. Decortes guadagna un set-ball e coach Giovi è costretto a chiamare il time-out. Si rientra in campo e Farina è pronta a sfruttare l'occasione per chiudere il set sul 25-27.

TERZO SET: Perugia riparte forte e si porta subito sul 5-1. Ace di Traballi e Bartoccini già in fuga sull'8-3. Time-out chiesto da coach Basso. Mondovì inizia una lenta rimonta, 8-6. Il Puma lotta, ma perde un pò di lucidità che permette alla Bartoccini di riprendere il largo sul 13-7. Ancora time-out chiesto dalla panchina monregalese. Primo tempo vincente di Bartolini e padrone di casa a +8 sul 16-8. Mini-break Lpm. Le umbre di Giovi continuano a macinare gioco e punti, 20-11. Altro break per le pumine che rosicchiano tre punti, 20-14. Arrivano 7 set-ball per Perugia sul 24-17. Al secondo tentativo arriva una diagonale micidiale per Ivonee Montano, che chiude il parziale sul 25-18.

QUARTO SET: muro di Traballi e Perugia avanti 2-1. Controsorpasso Lpm, 2-3. Giovi non è contento delle sue ragazze e sul 4-5 chiama il time-out. La mossa produce gli effetti sperati, visto che la Bartoccini va a condurre sull'8-6. Si continua a lottare su tutti i palloni, 16-13. Time-out chiesto da coach Basso sul 18-14. Le padrone di casa si avvicinano alla conquista del set andando sul 23-19. Lux annulla il primo match-point, 24-22. Time-out chiesto da coach Giovi. Al rientro in campo arriva l'errore di Clara Decortes per il 25-22.