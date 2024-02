(Adnkronos) - Rinviato di altri sei mesi il pagamento delle multe per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid durante la pandemia. La nuova scadenza è quindi prevista per il 31 dicembre 2024.

E' quanto prevede un emendamento della Lega al decreto Milleproroghe e presentato da Alberto Bagnai e votato, in seduta notturna, dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.