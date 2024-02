Conto alla rovescia per i XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Italia, interessate anche Entracque e Borgo San Dalmazzo

Lunedì 19 febbraio, alle ore 10.00, un luogo di eccezionale bellezza ed interesse storico-culturale sarà la cornice ideale per presentare un evento sportivo d’eccezione. Infatti, nello Spazio Conferenze della Mole Antonelliana al Museo Nazionale del Cinema, alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Presidente Nazionale Angelo Moratti, avrà luogo la Conferenza stampa di presentazione dei XXXV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics Italia, in programma in Piemonte tra Sestriere, Pragelato, Entracque e Borgo San Dalmazzo dal 4 all'8 marzo 2024.

Mai come in occasione di questa XXXV edizione i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, sono attesissimi dagli Atleti e dalle famiglie dal momento che faranno da apripista ai prossimi Giochi Mondiali invernali organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

I protagonisti dei Giochi Nazionali saranno oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive che si cimenteranno nelle seguenti discipline: sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, floorball e danza sportiva. Provenienti da ogni parte d’Italia, saranno pronti a dare prova di capacità e talento nello sport e nell’offrire, attraverso di esso, punti di vista diversi da cui osservare le persone con disabilità, ora portatrici di autonomia ed inclusione.

Un Test Event, quindi, per i Giochi Mondiali che coinvolgerà anche alcune delegazioni straniere - Austria, Germania, Lettonia ed Ungheria- nella disciplina del floorball, prevedendo una costante collaborazione con l’organizzazione internazionale di Special Olympics.

Sempre dal 4 all’8 marzo, in occasione dei Giochi, la località di Entracque ospiterà le competizioni di corsa con le racchette da neve mentre a Borgo San Dalmazzo andrà in scena la danza sportiva.