Valle Maira cardio-protetta: perché si è arenato il progetto del Defibrillatore Automatico Esterno a Dronero?

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

attraverso questa lettera aperta vogliamo portare alla luce una questione pubblica che ci sta particolarmente a cuore: la Valle Maira cardio-protetta.

Come contribuenti e cittadini droneresi, abbiamo notato che il Comune e la Croce Rossa hanno lasciato “arenato” un progetto assai importante per la cittadinanza: la questione dei DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), che in altri comuni a noi vicini (vedasi Busca) è già in essere da parecchi anni.

Facciamo un breve excursus.

Anno 2020. Da un progetto partito dal Cda della CRI di Dronero viene approvato in assemblea soci con maggioranza il progetto di “Valle Maira cardio-protetta”, con importo totale di 50.000,00€, comprendente l’acquisto di circa 30 DAE da suddividere sul territorio a partire dal comune di Villar San Costanzo compresi tutti i Comuni e le frazioni. L’importo prevedeva anche la manutenzione e la formazione gratuita della popolazione della Valle per l’uso in sicurezza di tali apparecchi. I Comuni avrebbero dovuto fornire gli alloggiamenti comprensivi di tutti gli oneri tecnici che non stiamo ad elencare in base alle zone ad essi destinati.

In data 21 dicembre 2020 con Delibera dell’Assemblea Consortile del BIM (Bacino imbrifero Montano) n. 10 viene approvato il progetto e nell’arco di qualche settimana vengono erogati 30.000,00€ alla sede Cri per l’avvio dello stesso, pari all’80% del valore complessivo ed il saldo sarebbe avvenuto al termine dell’installazione degli strumenti;

Come ben tutti sappiamo, il 2020 e il 2021 sono stati anni difficili per il Covid- 19, che ha messo a dura prova le associazioni di volontariato e non solo, queste trovandosi costrette a fare fronte ad un’emergenza senza eguali. Le energie sono state destinate così alla crisi sanitaria e per qualche tempo i vari progetti sono stati accantonati (giustamente).

Anno 2024. Per varie vicissitudini il Cda della CRI nell’autunno 2021 viene sostituito da quello attuale, che ad oggi non ha ancora provveduto a portare avanti il progetto messo in piedi dai colleghi: i soldi ci sono, sono erogati, ma dei defibrillatori non c’è traccia.

Alcuni mesi fa, abbiamo notato con grande stupore che sotto l’ “Ala del Teatro” di Dronero è comparso un DAE (Associazione Batticuore), acquistato con il contributo dei commercianti e degli artigiani droneresi, con il patrocinio del Comune della Croce Rossa.

Ma il progetto nato quasi 4 anni fa, non sarà mica stato abbandonato? E i soldi dei contribuenti, sono stati spesi in altre opere o sono stati restituiti?

Vi è un altro problema, leggendo sulla cartellonistica del “Dae Batticuore”: dovrebbero essere installati altri apparecchi:

1 dal teatro: presente;

1 dal Comune: presente ma all’interno del cortile, percui è come se fosse assente, non utilizzabile infatti quando il portone d’ingresso del Comune è chiuso;

1 dalla Cri di Dronero: assente

Questi preziosi strumenti, i DAE appunto, per essere utili devono essere installati all’esterno delle strutture raggiungibili da tutti e le mappe per guidare i possibili utenti non devono citare gli apparecchi se non sono presenti.

La salute pubblica, signor Direttore, in quel di Dronero, pare essere uno degli ultimi problemi. Come mai le Amministrazioni e la Croce Rossa (che dovrebbero essere i primi promotori) tentennano e lasciano passare così molto, troppo tempo?

Ci auguriamo che questa lettera aperta, faccia riflettere chi di dovere su quanto sia importante la presenza capillare di questi apparecchi salvavita: chiunque di noi, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione potrebbe averne bisogno e noi tutti dovremmo poter contare su di essi, cosa che ad oggi non è possibile.

Alcuni lettori