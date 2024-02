Ad Alba un centro per diversamente abili: il Comune affida i locali ricavati dalle ex scuderie della Caserma Govone

Il Comune di Alba ha approvato il bando per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla concessione amministrativa dei locali comunali siti nel fabbricato delle ex scuderie della Caserma Govone, in corso di ristrutturazione, accanto al Centro Giovani H-Zone e da adibire a sede di associazione o ente senza scopo di lucro attiva in settori dedicati a bambini e ragazzi con disabilità.

«Dopo quattro anni di lavori - spiega l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo - compiamo un passo decisivo nella realizzazione e nella concessione di un nuovo spazio che vogliamo venga condiviso da tutti i bambini, nel raggiungimento di un obiettivo di integrazione e di inclusività nel gioco e nelle esperienze, con un occhio di riguardo ai piccoli che hanno abilità diverse e necessitano di maggiori attenzioni».

Il concessionario dovrà essere un’associazione e/o ente senza scopo di lucro con adeguata capacità operativa in grado di creare momenti ludico-ricreativi ed esperienze senso-percettive rivolti a bambini e ragazzi diversamente abili. Tali attività dovranno avere carattere sociale e i concessionari non potranno esercitare alcuna attività commerciale, negli spazi in concessione.

La concessione amministrativa avrà durata di 10 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e i locali, concessi nello stato in cui si trovano, dovranno essere arredati e strutturati in modo da essere fruibili da bambini e ragazzi diversamente abili e dalle loro famiglie.

A fronte della concessione dei locali viene richiesto un canone di concessione minimo a base di gara pari a 600 euro annuali. Le utenze saranno a carico del concessionario. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la miglior proposta tecnica e offerto il canone annuo più alto.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba, Piazza Risorgimento 1, Alba (CN) entro le ore 12 di giovedì 14 marzo 2024 secondo le modalità previste nel bando.

Il bando è pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito scaricabile dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.alba.cn.it/it con tutta la documentazione di gara.

Chiarimenti di carattere amministrativo in merito alla presente procedura potranno richiedersi alla Ripartizione Socio Educativa e Culturale, tel. 0173 292247, servizi.sociali@comune.alba.cn.it.