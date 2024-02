Anche Saluzzo nel programma europeo "Spazio Alpino": in arrivo due milioni di finanziamenti alle Terre del Monviso

Dopo la Francia, anche l’Austria. Le attività transfrontaliere dell’Amministrazione civica di Saluzzo, che da anni coinvolgono i "cugini" d'Oltralpe, nelle ultime settimane si sono “allargate” fino al piccolo Stato con capitale Vienna.



Il Comune, infatti, è capifila del progetto “Apollo”, nell’ambito di “Spazio Alpino”, il programma europeo Interreg che finanzia azioni di cooperazione transnazionale di sette Paesi alpini (oltre a Italia e Austria anche Francia, Germania, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera). Un'iniziativa che intende affrontare sfide comuni e migliorare la qualità della vita di 88 milioni di abitanti della regione alpina.



Questo programma si rivolge alle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, agli istituti di istruzione superiore, nonché alle imprese, alle organizzazioni di supporto alle imprese, alle ong e alle associazioni.



Nello specifico, “Apollo” “mira a ridurre lo spopolamento e l'invecchiamento delle aree alpine – spiega il sindaco Mauro Calderoni - creando opportunità di condivisione di servizi attraverso strumenti tecnologici e digitali per i lavoratori, sia quelli residenti nelle vallate, sia quelli che lavorano in aziende del territorio e abitano altrove”.



Nei giorni scorsi funzionari degli ufficio di Staff e Progettazione del Comune sono stati a Salisburgo in Austria per un seminario per tutti i soggetti capofila di “Spazio Alpino”, per lavorare ai prossimi passaggi della progettazione. La seconda parte del dossier “Apollo” va approntata entro il 25 marzo.



“Il lavoro che stiamo portando avanti – dicono dal Comune – è stato suddiviso in almeno tre azioni diverse: analisi dei bisogni e delle buone pratiche già attuate; sperimentazione attraverso azioni pilota che avranno temi diversi in ogni Paese; collegamento con le politiche e le strategie”.



Il Comune di Saluzzo è partner con la Regione Piemonte, la Fondazione Links di Torino che si occupa di ricerca sociale ed è partecipata da Compagnia di San Paolo e Politecnico, insieme ad altri. Quando sarà completato l’iter del finanziamento, dopo l'approvazione, riceverà oltre 2 milioni di euro che saranno utilizzati per politiche e progetti che avranno ricadute sulle Terre del Monviso, l’area che fa riferimento alla città per i servizi e per la socialità.