Attivato il punto digitale facile nella sede dell'Asl Cn1

Da oggi, mercoledì 15 febbraio, nella sede dell'Asl Cn1 di via Carlo Boggio 12, prende il via un servizio al cittadino per facilitare l'accesso a servizi pubblici in rete.

Tutti i giovedì dalle 9 si potrà essere assistiti per la prenotazione di visite ed esami, il pagamento del ticket, il fascicolo sanitario elettronico e il cambio medico o pediatra, oltre allo Spid (sistema pubblico d'identità digitale) e la Pec (posta elettronica certificata).

Sono i servizi offerti dal punto digitale facile attivato grazie al Consorzio socio assistenziale del Cuneese e alla Regione Piemonte.

Guarda il video qui:

E' possibile usufruirne liberamente oppure dietro prenotazione e si inserisce nell'ambito del progetto "Reti di facilitazione digitale" del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.