Barge si prepara a commemorare l'eccidio della Crocera per la 79esima volta

Tutto pronto a Barge per la commemorazione dell'eccidio della Crocera, occorso nel 26 febbraio 1945. A organizzare il 79esimo appuntamento per la giornata di domenica 25 febbraio il comitato intercomunale per la valorizzazione della Resistenza.



Di seguito il programma:

Ore 10.20 - Ritrovo sul piazzale della Parrocchia N.S. di Lourdes in Crocera



Ore 10.30 - Alzabandiera

Deposizione fiori al Cippo dei Caduti

Saluto del sindaco di Barge, geom. Ivo Beccaria

Intervento delle Autorità presenti



Ore 11.00 - Santa Messa in ricordo dei Caduti della Guerra di Liberazione



Al termine sobrio rinfresco nel salone parrocchiale.