Borgo San Dalmazzo in festa per i 100 anni di nonna Rosa Viggiano

Una parete con decorazioni dorate, palloncini e la fascia da splendida centenne. Così è stata festeggiata nonna Rosa.

Il grande avvenimento è stato organizzato nella pizzeria Marechiaro di Borgo San Dalmazzo, gestita dalla figlia Anna con il genero Roberto.

Presente tutta la famiglia: i cinque figli, i dodici nipoti e i sedici pronipoti. Ma anche tanti amici e, in rappresentanza dell'amministrazione, la sindaca Roberta Robbione e l'assessora Michela Galvagno.

Rosa Viggiano, detta Rituccella, è nata a Tramonti, in provincia di Salerno, il 14 febbraio 1924. Ultima di otto figli, ha dedicato tutta la vita ad accudire la famiglia.

Dal matrimonio con Mario Amatruda, sposato nel 1951, nacquero cinque figli, quattro femmine e un maschio: Natalizia che vive in Abruzzo, Alfonsina rimasta a Tramonti, Francesco (titolare del bar principe in via Vittorio Amedeo II a Cuneo), Maddalena (che gestiva il bar Dante a Cuneo e oggi la pizzeria Amatruda in via Bonelli) e Anna (pizzeria Marechiaro a Borgo).

Lucida e vispa, racconta spesso degli anni della seconda guerra mondiale. Ha assistito allo sbarco degli americani a Salerno nel settembre del 1943: “I soldati abbandonavano le divise sporche perchè non potevano lavarle e noi ci facevamo le gonne. Stessa cosa con i paracaduti che avevano un materiale molto resistente. Poi ricordo che gli americani ci davano dei barattoli con una polvere gialla che pensavamo fosse polenta, ma era molto salata. Era dado, ma noi non l'avevamo mai visto”.

Nel 1985 il trasferimento a Cuneo per aiutare la figlia Maddalena con il bar Dante, aperto nel 1988. Poi si sono spostati a Borgo San Dalmazzo. Da otto anni è rimasta vedova e vive a casa della figlia Anna: “È molto autonoma. Ama ancora cucire e guarda la televisione. Le piacciono i programmi di cronaca e informazione. E mette ancora in riga figli e nipoti”.