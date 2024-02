Bra, dalla Provincia 4.8 milioni di euro per mettere in sicurezza il ponte sul Tanaro a Pollenzo

Novità importante per il futuro del Ponte sul Tanaro, il cui stato aveva sollevato la preoccupazione della Consulta dei quartieri e frazioni di Bra . In un incontro con le autorità avvenuto nei giorni scorsi, la Provincia, rappresentata nell'occasione dal suo presidente Luca Robaldo, ha annunciato lo stanziamento di 4,8 milioni di euro, che saranno utilizzati per i lavori di consolidamento della struttura.

Primo Penone, presidente della Consulta, spiega: "Il finanziamento avverrà a breve e i lavori potrebbero partire entro la fine dell’anno. Si sta ora valutando la possibilità di vietare, durante le operazioni, il transito dei mezzi pesanti nei due sensi, o almeno di far rispettare quello attualmente in vigore, dalla rotonda di Pollenzo verso Roddi".

"Siamo soddisfatti di quanto ottenuto", aggiunge Penone. "La cifra messa a disposizione è addirittura superiore alle nostre aspettative. Ci aspettiamo ora che i lavori avvengano come promesso, e monitoreremo costantemente la situazione".

Impressioni positive confermate anche dal sindaco Gianni Fogliato, presente all’incontro con gli assessori Luciano Messa e Lucilla Ciravegna e la consigliera provinciale Bruna Sibille. "Ringrazio la Consulta per la sua importante attività di mediazione, e anche Robaldo, che si è molto impegnato e documentato sull’argomento. L’incontro è stato una bella occasione di confronto e dialogo con la Provincia, come sempre è avvenuto nei miei 5 anni da sindaco. Sottolineo anche il grande lavoro che continua a svolgere Sibille, sotto l’aspetto viario e dell’edilizia scolastica".