Capitale Italiana della Cultura: Aldo Cazzullo a Barolo per il roadshow organizzato da Alba Bra Langhe Roero

Continua il roadshow per raccontare i punti salienti del dossier “Vivere è cominciare. Langhe e Roero: un’altra storia”. Il prossimo appuntamento, il sesto, si terrà questo sabato, 17 febbraio, a Barolo, alle ore 18 presso il Tempio dell’Enoturista - Castello Comunale Falletti di Barolo.

La serata, dal titolo “Vivere è raccontare”, vedrà la partecipazione del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo.

Per ogni tappa è stata individuata una tematica che approfondirà gli obiettivi e l’essenza stessa del progetto, che intende incentrarsi sulle capacità di Langhe e Roero di essere soggetto generatore di cultura, in una sfida che coinvolgerà tutti i player del luogo, imprese, associazioni, fondazioni e realtà in grado di incentivare l’innovazione.

L’evento si colloca sulla scia degli appuntamenti passati di Canale, Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Cherasco e Dogliani, mentre anticipa le ultime due tappe finali di Neive, giovedì 22 febbraio, e Bossolasco, mercoledì 28 febbraio.

L’ingresso è libero, gradita la conferma di partecipazione scrivendo alla mail capitale2026@gmail.com.

Il consiglio direttivo del Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura è composto da: Carlo Bo, Presidente; Liliana Allena, Giuliana Cirio, Giovanni Fogliato, Vicepresidenti; consiglieri: Luciano Bertello, Riccardo Corino, Roberto Passone, Katia Robaldo, Pierluigi Vaccaneo. L’incarico di direttore è affidato a Mauro Carbone.