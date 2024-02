Cavallermaggiore, acque biancastre nella bealera che attraversa la città: si attendono le analisi dell'Arpa

Gli abitanti di Cavallermaggiore assieme all’amministrazione comunale sono in attesa di sapere che cosa ha colorato di bianco, domenica 11 febbraio, le acque della bealera del Giogo che passa in mezzo alla città.

Il fatto risale a domenica pomeriggio, quando alcuni cavallermaggioresi si sono allarmati dopo essersi accorti dell’improvviso colore biancastro del rio che scorre giungendo da Fossano attraversando Marene e Savigliano.

L'intera comunità si è profondamente indignata e allarmata, qualora si rivelasse un atto di inquinamento deliberato, sarebbe un gesto assolutamente inspiegabile e moralmente inaccettabile.

Il Giogo a monte di Cavallermaggiore si immette nella bealera dei Molini, coso d’acqua che attraversa l’abitato passando proprio nel centro della città.

Il sindaco Davide Sannazzaro: “Il fenomeno è avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa verso le 15,30. I cittadini che se ne sono accorti hanno immediatamente chiamato i carabinieri e i tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che ha prelevato dei campioni d’acqua per farne l’analisi. Al momento non abbiamo ancora avuto il responso”.

Un fatto analogo era avvenuto esattamente due anni fa, sabato il 5 febbraio 2022, anche in quell’occasione si era riversata nel corso d’acqua del Giogo una densa schiuma bianca che, proveniente da monte, si era poi divisa da una parte verso la bealera delle Frazione Foresto, mentre l’altra era confluita nel vicino fiume Maira.

I tecnici dell’Arpa di Cuneo erano poi risaliti alla causa dovuta a uno sversamento di liquami, per un guasto nell’impianto di depurazione delle acque reflue di proprietà di un allevamento a monte di Cavallermaggiore.