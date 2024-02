Cuneo, villa Invernizzi tra incuria ed effrazioni. Sturlese: “A quando i lavori di manutenzione?”

A quando i lavori di manutenzione urgenti – imposti, tra l’altro, dalla Sovrintendenza a seguito dell’ultimo sopralluogo effettuato – su villa Invernizzi, a Cuneo? Se lo chiede il gruppo consigliare Cuneo per i Beni Comuni, con un’interrogazione firmata da Ugo Sturlese.

“Da anni chiediamo un’azione per il recupero”

Il decano del consiglio comunale sottolinea come “ormai da anni noi, il Comitato di quartiere, la direzione dell’Istituto Storico della Resistenza e diverse associazioni ambientaliste si stia chiedendo la concretizzazione di questi interventi di manutenzione, in attesa ovviamente di un restauro generale dell’edificio”: la struttura è particolarmente cara al gruppo consigliere, essendo stata centrale nell’immediato dopoguerra.



Il consigliere sottolinea anche come recentemente sia stata tentata un'effrazione al portone interno della villa, e come la sindaca abbia già dichiarato pubblicamente l’intenzione, da parte del Comune, di provvedere alla manutenzione. L’interrogazione chiede quindi dettagli sugli interventi, e un cronoprogramma a cui riferirsi.

Manassero: "Confermata pulizia e riordino dei locali"

Raggiunta al telefono la sindaca Patrizia Manassero ha spiegato come la segnalazione relativamente a un tentativo di irruzione all'interno della struttura si rifaccia agli esiti dei sopralluoghi effettuati tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio da parte della Polizia locale e dai tecnici dei settori Manutenzione e Patrimonio.

"L'intervento è stato realizzato a seguito di una segnalazione specifica, e ha portato alla scoperta dei resti, rotti, della catena che chiudeva l'ingresso interno alla villa - ha spiegato la sindaca - . Risultano poi confermati gli interventi di pulizia e riordino dei locali previsti per le prossime settimane".



Se ne parlerà in consiglio comunale, a fine mese.