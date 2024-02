In scadenza il bando “Just transition” dell’European Cultural Foundation

C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per partecipare alla call Just Transition - Interregional edition del Culture of Solidarity Fund, promossa dall’European Cultural Foundation in collaborazione con quattro fondazioni italiane: Fondazione CRC, Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo.

Il bando mira a sostenere progetti in ambito culturale e creativo che promuovano il tema della Just Transition, la transizione che gli Stati dell’Unione Europea sono chiamati ad affrontare verso un'economia climaticamente neutra, attraverso un meccanismo equo e senza lasciare indietro nessuno.

Il bando prevede due diverse misure: la prima è dedicata a progetti in grado di favorire lo scambio di conoscenze e la diffusione di buone pratiche tra gli attori culturali e creativi italiani ed europei, con l’obiettivo di integrare trasversalmente la transizione ecologica nella loro cultura organizzativa, in linea con valori e priorità alla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, del Green Deal europeo e del New European Bauhaus. La seconda misura sostiene progetti volti a promuovere collaborazioni fra enti italiani ed europei e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle complessità e le urgenze dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina https://fondazionecrc.it/culture-of-solidarity-fund-2023-interregional-edition/ e sul sito web dell’European Cultural Foundation https://culturalfoundation.eu/open-calls/culture-of-solidarity-fund/.

Le proposte progettuali dovranno coinvolgere un minimo di due organizzazioni del settore culturale, civico o creativo, avere un capofila che opera nei territori di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta e almeno un partner europeo. Il contributo prevede un sostegno fino all’80% dei costi di progetto, nella misura massima di 30 mila euro: la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 13 (CET) 29 febbraio 2024. Il sostegno di Fondazione CRC sarà dedicato a progettualità della provincia di Cuneo.

“L’attenzione all’ambiente e la transizione verso stili di vita più sostenibili sono tematiche sempre più centrali per il futuro delle nostre comunità e rientrano in una delle tre sfide previste dal Piano Pluriennale 2020-24 della Fondazione CRC” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “Attraverso questo bando, realizzato in collaborazione con un partner europeo e con 3 Fondazioni italiane, vogliamo sostenere gli operatori del settore culturale del nostro territorio perché il tema della transizione ecologica sia sempre più presente nella dibattito e nell’opinione pubblica”.