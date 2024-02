Nuovi posti disponibili per le visite gratuite sul Rinascimento in San Francesco a Cuneo

Ancora posti disponibili per gli incontri in mostra “I venerdì del Rinascimento”, dedicati ad approfondirne le tante sfaccettature, con gli storici dell’arte Chiara Mongiardino ed Enrico Perotto. In particolare, venerdì 16 febbraio alle ore 18, si terrà l'incontro "La natura come modello e gli stili dei grandi Maestri" con Chiara Mongiardino. Il manierismo: un momento della storia dell'arte per certi versi ancora oggi controverso e forse non pienamente compreso nella sua portata storica. Per alcuni quasi una ribellione verso il Rinascimento, per altri uno sviluppo inevitabile di esso.

Venerdì 23 febbraio alle 18, "La parabola fiamminga e l' “altro” Rinascimento" con Chiara Mongiardino. Bruges, Gand e l' “altro" Rinascimento. Cosa stava accadendo fuori dall'Italia del Quattrocento? Si proverà ad indagarlo attraverso l'esperienza dei Paesi Bassi, in particolare di quella regione - le Fiandre - dove in quel periodo si stavano incontrando mercanti provenienti da tutta Europa per commerciare in particolar modo le stoffe. Ne nascerà anche uno scambio artistico e culturale di notevole vitalità e portata, anche per gli sviluppi successivi.

Venerdì 1° marzo, alle ore 18, l’ultimo appuntamento con "In dialogo con il Rinascimento. Le avanguardie negli anni ’60", con Enrico Perotto. Neoavanguardie e sperimentazione fotografica negli anni ’60 e ‘70. Lorenzo Lotto, Giulio Paolini e il paradigma dell’uomo moderno.