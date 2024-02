Venasca ha festeggiato il Carnevale in piazza

Nutrita partecipazione di bambini e ragazzi nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio ai festeggiamenti del Carnevale in piazza Martiri a Venasca, dove si è tenuta una sfilata organizzata dal le parrocchie di Venasca e Brossasco in collaborazione con il Comune.

In tanti giovani si sono radunati, dai più piccoli che frequentano l’asilo ai più grandi già alle scuole superiori, per partecipare alla festa nella quale ha sfilato per le vie del paese, dalla piazza fino a via Casavecchia e ritorno, anche un carro allestito dall’oratorio di Brossasco, intitolato “I marghè ‘d l’uratori” e con il quale i ragazzi della parrocchia hanno rievocato la tradizione agricola della bassa Valle Varaita.

L’appuntamento si è concluso con una merenda conviviale offerta dal Comune e distribuita dalla consigliera Paola Ferrua e da alcune catechiste venaschesi.

Come da tradizione locale, la festa si è tenuta il lunedì precedente al martedì grasso, giornata in cui i festeggiamenti si sono spostati a Brossasco.