Quanto costa rifare l'Impianto elettrico di una casa: guida completa

Rifare l'impianto elettrico di una casa è una decisione importante, soprattutto quando si tratta di abitazioni più datate. Ma quanto costa effettivamente questo intervento? Scopriamolo insieme.

Importanza della conformità normativa

Quando si acquista una casa, specialmente se di vecchia costruzione, è fondamentale verificare la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti. Spesso, questi impianti non sono mai stati aggiornati nel corso degli anni e possono risultare obsoleti.

Fattori che influenzano il costo

Il costo per rifare un impianto elettrico varia principalmente in base alle dimensioni dell'edificio coinvolto nella ristrutturazione energetica. Oltre alla manodopera, il costo individuale per ciascun punto luce ha un impatto significativo. Questo costo si aggira generalmente intorno ai 50 euro a punto luce, materiali inclusi.

Tuttavia non è raro che ci siano delle oscillazioni in rialzo a causa di un impianto molto trascurato e che necessita un restyling ex novo.

Quanto costa rifare l'impianto elettrico di casa

Per case di diverse dimensioni: il costo per rifare un impianto elettrico può partire da circa 1.700 euro per un appartamento di 40 metri quadri con 35 punti luce, fino a 6.000 euro per un'abitazione di 150 metri quadri dotata di 120 punti luce.

Rifacimento senza rompere muri: Per evitare lavori invasivi, molte persone optano per un rifacimento dell'impianto elettrico senza rompere i muri. Il prezzo medio parte da 3.000 euro. Tuttavia, è importante notare che questo tipo di intervento non è incluso nel Superbonus 110.

Case di 100 metri quadrati: il costo per il rifacimento di un impianto elettrico in un appartamento di circa 100 metri quadrati può variare dai 4.000 ai 6.000 euro.

Opzioni da considerare per un preventivo personalizzato

Rifacimento parziale o completo: in alcuni casi, è possibile optare per un rifacimento parziale dell'impianto, mantenendo intatti gli interruttori e le prese. Questa soluzione è più economica e veloce, ma potrebbe limitare le future espansioni.

Il rifacimento parziale dell'impianto elettrico è un'opzione da considerare attentamente, poiché presenta vantaggi e limitazioni importanti. Questa soluzione consente di effettuare interventi mirati senza dover demolire completamente l'infrastruttura esistente, riducendo così i costi e i tempi di realizzazione rispetto a un rifacimento completo.

Una delle principali caratteristiche del rifacimento parziale è la conservazione degli interruttori e delle prese già presenti nell'abitazione. Questo significa che non è necessario sostituire completamente il cablaggio e i dispositivi di controllo, riducendo i disagi per gli occupanti e il tempo necessario per l'intervento. Inoltre, mantenendo gli elementi esistenti, si riduce anche il rischio di danneggiare le strutture murarie e gli arredi, preservando l'estetica complessiva dell'ambiente.

Tuttavia, è importante considerare che il rifacimento parziale potrebbe comportare alcune limitazioni. Ad esempio, la conservazione delle infrastrutture esistenti potrebbe limitare le possibilità di ampliamento e aggiornamento futuri. Se si prevede di apportare modifiche significative alla disposizione delle prese e degli interruttori, potrebbe essere necessario intervenire nuovamente sull'impianto in un secondo momento, aumentando così i costi complessivi nel lungo termine.

Un'altra considerazione importante riguarda la conformità alle normative vigenti. Anche se si effettua un rifacimento parziale, è essenziale assicurarsi che l'impianto elettrico sia conforme ai regolamenti di sicurezza e alle direttive del Comitato Elettronico Italiano. Questo significa che devono essere rispettati requisiti come la presenza di interruttori magnetotermici, di un interruttore differenziale (salvavita) e di un sistema di messa a terra. Se l'impianto esistente non soddisfa questi standard, potrebbe essere necessario intervenire su parti specifiche per garantire la conformità.

Insomma, se ti quanto costa rifare parzialmente l'impianto elettrico di casa, beh sappi che è un'opzione valida che offre vantaggi in termini di costi e tempi di realizzazione. Tuttavia, è importante valutare attentamente le implicazioni e le limitazioni di questa soluzione, assicurandosi di consultare un professionista qualificato per garantire la conformità normativa e la sicurezza dell'impianto.

Considerazioni

Grazie ai consigli di elettricistaroma.com, ditta di elettricista a Roma esperta in questo tipo di lavorazioni, abbiamo potuto comprendere che il costo per rifare l'impianto elettrico di una casa può variare notevolmente in base a diversi fattori. È importante valutare attentamente le proprie esigenze e consultare un professionista per ottenere un preventivo accurato e personalizzato. Investire in un impianto elettrico sicuro e conforme alle normative è fondamentale per la sicurezza e il comfort della propria casa.