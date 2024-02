Robe di Viaggio trionfa all'evento di Costa Crociere "Protagonisti del Mare 2024"

L'agenzia Robe di Viaggio di Cuneo ha vinto il primo premio come "Migliore Agenzia Mice and Groups Italia". La cerimonia di premiazione si è svolta nell'ambito dell'evento "Protagonisti del Mare 2024", organizzato da Costa Crociere, a bordo della nave Costa Smeralda ormeggiata di fronte a Sanremo, in occasione del Festival 2024.

Il riconoscimento conferito a Robe di Viaggio testimonia l'impegno costante e la dedizione dell'agenzia nel fornire servizi di alta qualità nel settore dei viaggi d'affari, dei gruppi ed individuali.

Il titolare dell'agenzia, Eraldo Pancera, ha commentato entusiasticamente: "Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio che riconosce il duro lavoro e l'impegno del nostro team. Voglio ringraziare i nostri clienti per la fiducia che ci hanno dimostrato e i nostri partner per la collaborazione preziosa. Questo premio ci spinge a perseguire la nostra missione di eccellenza nel settore dei viaggi Mice and Groups".

L'evento Protagonisti del Mare 2024 è stato un'occasione unica per celebrare l'innovazione e l'eccellenza nel settore delle crociere e dei viaggi. Robe di Viaggio continua a distinguersi come punto di riferimento, non solo, per i viaggi d'affari e di gruppo, ma ha offerte strepitose anche per viaggi e vacanze individuali.