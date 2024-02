Alba, al Teatro Sociale lo spettacolo "Ginger Fred" con Monica Guerritore e Massimiliano Vado

Il Teatro Sociale di Alba ospita, giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 17:00 per la rassegna di Prosa, lo spettacolo “Ginger e Fred”, tratto dal capolavoro portato sul grande schermo da Federico Fellini con Giulietta Masina e Marcello Mastroianni. Gli interpreti sono Monica Guerritore, che ne cura anche l’adattamento e la regia, Massimiliano Vado e una compagnia di dieci attori.

Pippo e Amelia, in arte Ginger e Fred, sono due anziani ex ballerini di avanspettacolo un tempo famosi. Dopo anni di separazione e un’esistenza lontana dalle luci del varietà, la coppia si incontra nuovamente sul set di uno show natalizio di un’emittente privata. L’invito a due vecchie glorie serve alla produzione solo per riempire lo spazio tra una pubblicità e l’altra che chiamano “rigatteria d’antan” e mandare avanti l’ingranaggio spietato della televisione commerciale.

Tra saltimbanchi e dilettanti, ciascuno con il suo bagaglio di delusioni e sofferenze, Amelia e Pippo riscoprono il loro antico sentimento e si esibiscono in un’ultima danza per sentirsi ancora una volta vivi. Ballano e per un momento ritrovano la bellezza e l’intimità di un tempo.

Il loro mondo fatto di incanto però non c’è più, come al luna di carta che Fred ha chiesto al macchinista di far apparire magicamente durante il ballo: la vede per un attimo, traballante, che viene calata dai macchinisti per essere chiusa in un baule durante lo smontaggio. La serata è finita.

Biglietti ancora disponibili alla biglietteria del Teatro, in piazza Vittorio Veneto n. 3, aperta tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita. I biglietti sono inoltre acquistabili anche online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

Per informazioni si può contattare la biglietteria del Teatro al numero 0173292470-472.