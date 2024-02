Cuneo, "Connessioni" annuncia la sua quarta edizione. Primo ospite Il Tre in concerto

Connessioni, il Festival della Comunicazione di Cuneo, organizzato e ideato dall’Associazione Culturale ALL 4U, torna per la quarta edizione.

Dopo il grande successo della scorsa edizione con la partecipazione di un numeroso pubblico, la rassegna realizzata in collaborazione con la Consulta Giovanile di Cuneo, il Progetto H.a.r. e il centro culturale Nuovo torna a settembre con nuove proposte e grandi concerti dal vivo.

Tre giorni in cui tutti gli aspetti della comunicazione e della valorizzazione del territorio cuneese saranno i protagonisti, assieme ad importanti ospiti che si confronteranno con differenti argomenti, visioni, idee e tendenze, tra diverse generazioni e prospettive con un obiettivo comune: la comunicazione.

IL PRIMO OSPITE

Connessioni annuncia il primo ospite 2024, per la prima volta a Cuneo e reduce dalla partecipazione dall’ultimo festival di Sanremo: IL TRE con il Fragili Tour, tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti.

Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, oltre a numerosi premi per il suo valore musical-letterario, ha ottenuto 4 dischi di platino con i brani, Cracovia, Pt. 3 con oltre 70 000 unità vendute, Te lo prometto e con l’album Ali - Ultima notte. Nel 2023 ha pubblicato il suo secondo disco, intitolato Invisibili.

Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo col brano “Fragili” grazie al quale ottiene la dodicesima posizione nella classifica finale.

Scritto da lui stesso, “Fragili” è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e come negli altri suoi pezzi racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui.

Il brano è inserito nella nuova versione dell’album INVISIBILI che ha debuttato al n.1 della classifica ufficiale FIMI /GFK .

L’album “INVISIBILI”, uscito il 15 settembre, è composto da dodici tracce che si alternano tra energia e intimità e racchiudono la sua visione del mondo, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va. INVISIBILI è un album per rendersi visibile e per far in modo che si senta così anche chi ascolta, chi si riconosce nei suoi testi, chi non ha più voglia di non essere visto. Gli invisibili siamo tutti noi. Ed è ora di farci vedere.

Si esibirà al centro culturale NUoVO, sabato 14 settembre e porterà nella a Cuneo il suo tour estivo “FRAGILI TOUR” , i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di oggi 15.02.2024 sulla piattaforma Ticketone (www.ticketone.it).