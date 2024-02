San Biagio a Revello: grande successo per la festa patronale del paese della valle Po

Grande successo per la festa di San Biagio a Revello che quest’anno ha coinciso anche con i festeggiamenti del Carnevale.

La celebrazione religiosa al santuario del Santo patrono revellese, complice anche il tempo primaverile, ha visto la partecipazione di molti fedeli. Buona la partecipazione anche alla tradizionale Fiera agricola tenutasi per le vie del paese della bassa valle Po.

Il ‘botto’ è stato fatto con i festeggiamenti sotto la tensostruttura del pala San Biagio, con un ricco calendario organizzato dal nuovo direttivo della Pro loco presieduta da Elia Tevino, al suo secondo mandato.

Molto apprezzati tutti gli eventi da quelli legati al Carnevale con l'investitura delle maschere del paese, il ballo in maschere per bambini, le serate danzanti, il teatro dialettale a scopo benefico, gli appuntamenti gastronomici e i concerti che si sono conclusi con lo spettacolo a sorpresa del duo repper Slings.

San Biagio è stata la prima festa organizzata dalla nuova formazione della Pro loco revellese costituita lo scorso dicembre. “Il bilancio della festa di San Biagio, ancora una volta, mi emoziona: - afferma Tevino - sette giorni carichi di appuntamenti, quelli al Santuario come quelli al Pala San Biagio, che tutti i revellesi e non solo hanno reso unici, garantendo alla nostra festa patronale il successo che merita. Questo è stato il primo grande evento dopo il rinnovo del nostro gruppo che si è ampliato moltissimo e anche ringiovanito e che prima, durante e dopo la festa ha dedicato intere giornate affinché tutti gli eventi fossero impeccabili. Ci siamo riusciti e quindi a tutti i volontari delle Pro loco va il mio primo grazie!”

Il neo presidente della Pro Loco desidera inoltre ringraziare: “L’Amministrazione comunale, ai Carabinieri della stazione di Revello al comando con il maresciallo Patrizio Sau, i vigili urbani, alla Protezione Civile, i responsabili della sicurezza, i bar Rosy ed Excalibur per essersi occupati delle prenotazioni, a tutti gli sponsor il cui contributo è essenziale. Inoltre ai ragazzi del service, ai coniugi Piacenza massari di San Biagio e ai titolari del ristorante Bramafam per averci aiutato a preparare le cene.

E poi grazie alle migliaia di persone che, - conclude Tevino - per una settimana, hanno messo Revello al centro della festa. Adesso, smaltita un po’ di stanchezza, ci metteremo immediatamente al lavoro per l’attesissima seconda edizione di “Borghi in gioco”, in programma nel mese di giugno”.

Durante i festeggiamenti di San Biagio il direttivo della Pro Loco ha presentato il nuovo logo del sodalizio raffigurante, il tanto amato dai revellesi, 'Campanile delle Ore', che domina il paese dalla collina diventandone il simbolo.

Nel logo il campanile è stato disegnato in maniera stilizzata con tratti di matita nera su sfondo bianco.