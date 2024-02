Show cooking del Baladin, stasera saranno protagonisti i piatti di Andrea Audisio

Sarà lo chef Andrea Audisio del ristorante Ruota 2 di Andonno il protagonista dello show cooking in programma oggi, giovedì 15 febbraio, dalle 18 alle 20, all'Open Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo.

La Ruota 2 fa parte di Slow Food in quanto membro del Consorzio della Chiocciola di Borgo San Dalmazzo e proprio la chiocciola sarà la regina della serata. Un ristorante a conduzione familiare, che per lo show cooking propone quelli che sono i cavalli di battaglia di chef Andrea all'insegna della tradizione, ma aperti alla contemporaneità con un tocco evolutivo.

Tre i piatti della serata di giovedì al Baladin:

1 - Una battuta di barbabietola con le chiocciole affumicate. Una volta cotta a vapore e tritata al coltello, come fosse carne, la barbabietola viene condita con ajolì e impiattata con un coppapasta. Sopra vengono adagiate le chiocciole cotte e affumicate, infine, a guarnire il piatto ci saranno foglie di aneto e salsa ajolì.

2 – Come secondo piatto chef Andrea proporrà un primo invernale: l'orzo con zucca lumache e nocciole. Si useranno delle lumache, bollite e sgusciate, poi passate in padella con aglio e prezzemolo a corredo dell'orzo precedentemente ammollato e mantecato in padella. All'orzo viene aggiunta la classica crema di zucca che andrà a comporre il piatto. Si uniscono le lumache e poi si impiatta l'orzo con un'ultima colata di crema di zucca. Il piatto sarà pronto per la degustazione dopo una pioggia di granella di nocciole e un pizzico di lumache a completamento.

3 – Un secondo molto apprezzato, infine, è il piatto a base di trota al burro e salvia. Due filetti, tagliati in piccoli tranci, verranno cotti in padella con burro e salvia, solo da una parte di modo che la pelle resti croccante, mentre la parte della carne resti più umida e non troppo secca.

La cucina di chef Andrea predilige tutti prodotti del territorio, che tra loro si accostano molto bene, frutto di sperimentazioni, che hanno conquistato i palati di chi li ha gustati. L'appuntamento di giovedì sarà un'occasione per conoscerli meglio, soprattutto per gustarli accompagnati alle birre artigianali del Baladin.

I posti per l'evento gratuito sono limitati ed è necessario prenotarsi all’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).