A Cuneo il senatore Menia (FdI), padre della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo

Domani - venerdì 16 febbraio - su invito dell’onorevole Monica Ciaburro, il senatore Roberto Menia - vicepresidente Commissione Esteri - sarà in provincia di Cuneo.

Roberto Menia, nato a Pieve di Cadore nel 1961, è parlamentare di lungo corso, eletto al Senato lo scorso 25 settembre nelle file di Fratelli d’Italia e designato vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato.

È il “padre” della legge 30 marzo 2004 n. 92 con la quale “la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

A Cuneo visiterà alcuni luoghi densi di ricordi e significato storico: al mattino sarà ad Argentera, in visita al Monumento dei caduti alle 11,30. “La visita in provincia di Cuneo inizia ad Argentera - spiega l’onorevole Ciaburro - perché terra di confine tra Italia e Francia, rispetto al quale l’attenzione deve essere sempre molto alta. Ringrazio il senatore Menia per aver accettato l’invito che si concluderà con il convegno promosso dal Comitato 10 Febbraio sulle Foibe. Un appuntamento importante - conclude l’onorevole Ciaburro -, attraverso il quale, si dà dignità a migliaia di infoibati e ai profughi giuliano-dalmati che patirono tragiche conseguenze dalla barbarie titina. Come si prefigge la Legge Menia, che ha istituito il Giorno del ricordo celebrato il 10 febbraio di ogni anno”.

Nel pomeriggio il senatore sarà a Cuneo: alle 14,30 Visita al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense a Borgo Gesso con il presidente del Memoriale Aldo Meinero e il vice comandante del 2* Reggimento Alpini tenente colonnello Claudio Caramia. Alle 15,30 in corso Giovanni XXIII presso il monumento dei Caduti, poi alle 15,50 trasferimento presso la Caserma Cesare Battisti per la visita al Sacrario del 2° Reggimento alpini, alla presenza dl comandante provinciale della Guardia di Finanza, Palumbo, il vice comandante del 2° Reggimento Alpini, tenente colonnello Caramia, e il presidente della sezione ANA di Cuneo, Luciano Davico.

Poi alle 18 convegno promosso dal Comitato 10 Febbraio di Cuneo, presso l’auditorium Sala Varco di via Pascal su “Foibe ed esodo: è storia d’Italia”. Modera il presidente provinciale del Comitato Denis Scotti e il capogruppo in Regione di FdI, Paolo Bongioanni.