Alba, manovre al centro in vista delle comunali: Olinto Magara prende posto in "Energie Nuove"

Giovedì scorso, 8 febbraio, al Circolo AlbaNova di Alba, i rappresentanti locali di Azione col coordinatore cittadino Luca Foglino, +Europa con la referente locale Alice Depetro e Alba Civica Riformista col consigliere comunale Olinto Magara, si sono riuniti insieme a oltre cinquanta cittadini per dare vita a “Energie Nuove”, progetto politico e amministrativo che concorrerà alle comunali di giugno guidato da Giacomo Prandi, il giovane leader politico albese che da mesi lavora per unire le forze liberali e democratiche del territorio.



“Siamo un movimento nato da gruppi di cittadini che hanno sensibilità politico-culturali differenti, ma che sono determinati a impegnarsi per la propria città – dichiara Prandi –. In questo progetto, abbiamo unito tanti giovani studenti e lavoratori e persone dalla lunga esperienza professionale e amministrativa, come il consigliere comunale Olinto Magara che, terminata la consigliatura con l’attuale maggioranza, ha deciso per le prossime elezioni di mettersi a disposizione per aiutarci a unire tutte quelle forze civiche di natura riformista per un progetto nuovo che nasce autonomo dalle coalizioni di destra e sinistra”.



“Insieme abbiamo intercettato la necessità di vedere rappresentate unitariamente quelle istanze pragmatiche di natura liberale, democratica e riformista per metterle al servizio della nostra Alba", continua Prandi, che invita quanti interessati all'appuntamento col quale sabato 17 febbraio la neonata formazione intende presentarsi pubblicamente alla cittadinanza: "Alle ore 16 in piazza Ferrero dove presenteremo il nostro manifesto per poi, passando per via Vittorio Emanuele II, spostarci in piazza Risorgimento davanti al Comune, dove esprimeremo le nostre proposte per la città”.