Ala Vallauri di Fossano iniziato il primo di 5 incontri su come scegliere la carriera futura

La scuola oggi è chiamata a formare persone che un domani saranno cittadini e lavoratori-imprenditori a cui sarà richiesto di essere innovativi, digitali e sostenibili.

Il territorio del cuneese è caratterizzato da un tessuto imprenditoriale per la quasi totalità formato da piccole-medie imprese. Chi si affaccia nel mondo del lavoro nel territorio locale deve essere flessibile nel gestire le molteplici mansioni richieste da una PMI, spesso e volentieri non strettamente connesse con la figura professionale del “ragioniere di un tempo”.

Infatti la figura del ragioniere 4.0 si interfaccia con la complessità e non solo gestisce la contabilità, la fatturazione e le pratiche d’impresa, ma sa sviluppare una competenza imprenditoriale a 360 gradi.

Si sente spesso dire che i ragazzi non sanno più sognare, rischiare e lanciarsi nel mondo, ma quanto la scuola di oggi li aiuta veramente in questo?

Da qualche anno a chi frequenta l’indirizzo Amministrazione Finanza Marketing dell’istituto superiore Vallauri di Fossano viene posta questa domanda: “Hai mai pensato di creare un’impresa?”. Sicuramente non si sceglie l’indirizzo di ragioneria solo per diventare imprenditori, ma è importante per il ragioniere 4.0 porsi questa domanda, per capire cosa significhi, almeno in parte, far “quadrare i conti” e inserirsi in maniera più consapevole in un’impresa.

Questo orientamento ha convintigli insegnanti a proporre ai ragazzi delle classi quarte un progetto promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo in collaborazione con I3P, incubatore del Politecnico di Torino, con l’intento di offrire agli studenti una panoramica sul mondo dell'imprenditoria, in particolare provando a realizzare una startup.

Lunedì 5 febbraio è iniziato così “Startup School: Il Tuo Viaggio Imprenditoriale”: i ragazzi saranno accompagnati in cinque incontri nel riconoscere e comprendere la propria indole e le proprie passioni, in modo da alimentarle e utilizzarle come guida nella scelta della loro carriera futura.

Questo corso, che nelle prossime lezioni prevede lo sviluppo di un’idea imprenditoriale, mira a intervenire sull’acquisizione e il rafforzamento delle competenze dei futuri diplomandi, fornendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per fare scelte informate e consapevoli per il proprio futuro professionale.