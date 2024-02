Percorsi di democrazia al Denina Pellico Rivoira di Saluzzo

Il Denina-Pellico-Rivoira ha voluto incentivare l'interesse delle nuove generazioni verso le tematiche politiche e promuovere la conoscenza della storia attraverso l'analisi dell’evoluzione dei partiti organizzando a beneficio degli studenti delle classi quinte un ciclo di conferenze denominate Percorsi di democrazia.

Il primo incontro si è tenuto giovedì 15 febbraio e ha visto come relatore il prof. Andrea Farina, docente di diritto ed economia politica presso il plesso del Denina e Dottore di ricerca in Studi politici europei ed euro-americani all'Università di Torino.

Dopo aver richiamato i concetti di democrazia, di democrazia diretta e rappresentativa e aver tratteggiato le principali tappe che hanno condotto in Europa e in Italia alla concessione del suffragio universale, il prof. Farina si è soffermato sui partiti politici italiani, a partire dal Partito socialista di Filippo Turati, nato a Genova nel 1892, sino ai giorni nostri, con uno sguardo d’insieme che ha toccato anche le trasformazioni del contesto economico, sociale ed istituzionale che hanno coinvolto il nostro paese dalla fine dell’Ottocento a un’epoca globalizzata come la nostra.

Il secondo appuntamento si terrà il prossimo giovedì 22 febbraio e vedrà la partecipazione del Prof. Antonello Portera, anch’egli docente dell’istituto e attualmente sindaco di Savigliano. L'incontro verterà sull’esperienza e sulle complessità di dover amministrare un ente locale di centrale importanza per la vita dei cittadini quale il comune.