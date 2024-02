Oggi è la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

Giovedì 15 febbraio è La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, International Childhood Cancer Day, ed è una giornata davvero importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti con il cancro, a coloro che sono guariti e a tutte le loro famiglie.

Il fiore della vita Savigliano, da oltre 12 anni, è a fianco delle famiglie durate tutto il percorso terapeutico e vuole ricordare che curarsi vicino a casa è possibile.

Il Centro Spoke di II livello del Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Savigliano è il centro di riferimento di tutta la provincia di Cuneo per la cura dei bambini malati di cancro.

È il 2011 quando un gruppo di genitori di bambini, affetti da tumore, fonda Il Fiore della Vita Odv con la finalità di offrire ad altri genitori un sostegno prezioso nel percorso di cura ed ai bambini attività di svago e gioco. Da allora ad oggi, sono stati oltre 200 i bambini accolti e curati nell'Unità Satellite provinciale di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Savigliano e accompagnati, insieme alle loro famiglie, in questa delicata, sofferta e complessa fase di vita.

Il Fiore della Vita OdV da 12 anni si muove all'interno del Reparto di Pediatria - Unità della

Rete Oncoematologica Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo - e della Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano, diretto dalla Dottoressa Maria Eleonora Basso. Obiettivi fondanti sono la creazione, per i piccoli malati, di un ambiente accogliente, stimolante, capace di evocare una “normalità” lasciata all’esterno, la presa in carico e l’assistenza di tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie che si trovano ad affrontare, con sofferenza, la malattia e il percorso terapeutico, la divulgazione nel nostro territorio, gli investimenti continui finalizzati a garantire le migliori e più efficaci cure ai giovani malati di tumore della provincia di Cuneo.

Grazie alla generosità dei tanti sostenitori, alla Fondazione CRC, attraverso il 5x1000 e alle molteplici iniziative messe in campo, Il Fiore della Vita OdV ha offerto il proprio sostegno nell’ambito della ricerca scientifica per l’aggiornamento del personale medico ed infermieristico, acquistato strumentazioni mediche e diagnostiche d’avanguardia, attivato un servizio di supporto psicologico esteso a tutto il nucleo familiare anche in Off-therapy, coperto esigenze di trattamenti medici specialistici, supportato economicamente le famiglie che si sono trovate in difficoltà, attivato laboratori di lettura e pittura in ospedale e supporto scolastico domiciliare e online.. Inoltre a pochi passi dall’Ospedale di Savigliano è a disposizione delle famiglie dei pazienti Casa Anna, un appartamento completamente arredato ed accessoriato.

www.ilfioredellavitasavigliano.it