Valdieri, il Comune lancia la terza edizione dell'iniziativa "Valdieri dona"

Il Comune di Valdieri, attento alle tematiche sanitarie, propone l’iniziativa “Valdieri Dona” in collaborazione con l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

“L’iniziativa, iniziata nel dicembre del 2022, ha l’intento di sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue e plasma - dice il Vicesindaco Sharon Giraudo, infermiera di professione - riproponendo periodicamente la tematica, proprio come un promemoria".

Valdieri Dona è alla sua terza edizione, ma l’idea è di proseguire, con almeno due appuntamenti all’anno, per avvicinare i cittadini e aumentare il numero di donatori attivi.

"Il sangue è la vera linfa vitale di un ospedale ed è importante ricordarne la sua importanza - chiude Giraudo -. Con la Dottoressa Paola Manzini, Direttore SCI Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, abbiamo individuato una settimana, quella dal 26 Febbraio al 1° Marzo in cui, previa prenotazione al 0171.642291, i cittadini interessati, residenti e non, potranno recarsi in Ospedale per svolgere la propria donazione.”