Sci alpino femminile: Marta Bassino 11^ nell'ultima prova cronometrata della discesa di Crans Montana

E’ Ester Ledecka la più veloce nell’ultima prova cronometrata della discesa di Crans Montana. La ceca ha staccato il tempo di 1’27″18, 20 centesimi meglio di Lara Gut-Behrami, una delle favorite per le gare di questo week-end in terra svizzera, e per 35 centesimi meglio rispetto alla coppia formata da Ragnhild Mowinckel e Jacqueline Wiles, entrambe al terzo posto.

Quinta un’ottima Federica Brignone a 43 centesimi da Ledecka, che conferma il suo gradimento della pista di Crans e rimane in lotta con le migliori per il podio.

Buono anche l’11/o posto di Marta Bassino a 1″14 dalla vetta, lasciati nel tratto centrale del percorso.

Laura Pirovano stacca il 18/o tempo a 1″54, mentre Nadia Delago è 23/a a 1″83.Teresa Runggaldier, conferma il suo buon momento e taglia il traguardo con 2″07 di ritardo dalla migliore, mentre sono più attardate: Vicky Bernardi con 2″54, Roberta Melesi a 2″77, Sara Thaler a 2″90 e Nicol Delago con 2″97 di ritardo.

Il programma del fine settimana prevede le due discese di venerdì e sabato, con partenza alle 10.30, mentre per domenica è previsto il superG, sempre con start alle 10.30.