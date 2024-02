Un palloncino della "Festa della Vita" di Canale è atterrato nel frutteto del vice sindaco di Dego

Forrest Gump, ricordando la madre, diceva: "La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita...". Deve aver pensato a qualcosa di simile Corrado Ghione, vice sindaco di Dego, quando questa sera, all'interno del suo frutteto, ha trovato un palloncino scoppiato con una busta legata.



All'interno c'era un bigliettino proveniente dalla parrocchia San Vittore di Canale, provincia di Cuneo: "Classe 5°. Ciao! Ti auguro uno sguardo speciale che escluda il male e veda solo il bene!"



Questo palloncino, come è stato possibile appurare, fa parte dei festeggiamenti della "Festa della Vita" di Canale, lanciato in cielo insieme ad altri lo scorso 4 febbraio. L'iniziativa, dedicata ai ragazzi del catechismo, è stata organizzata con passione dalla parrocchia di San Vittore, in collaborazione con i catechisti.

"Ho contattato la parrocchia e, un po' sorpresi e increduli, mi hanno ringraziato tantissimo" commenta il vice sindaco Ghione.