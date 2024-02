Volley femminile: il punto sulle giovanili Mon.Vi

Che giornate per il progetto Mon.Vi. Alcuni gruppi sono stati impegnati fino al “Martedì grasso” in un paio di tornei. E fra fasi a eliminazione diretta, risultati a sorpresa e risultati di pregio si può dire che sono stati giorni a forti tinte “verde-rosso-blu”.

SERIE C

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam - Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-1Brillante vittoria del Vicoforte Volley Ceva Editel Bam su Canelli nella prima giornata di ritorno della Serie C. Le ragazze di coach Pagliuca mettono un ulteriore tassello nella loro rincorsa alla salvezza contro una squadra che si trovava a un solo punto di distanza grazie a una sfida di grande sacrificio. Al di là dei parziali, la sfida è stata caratterizzata da scambi molto lunghi, intensi e con grandi interventi difensivi da ambo le parti. A trascinare le vicesi sono Musso (19 punti) e capitan Sciolla, che chiude una prestazione super da 15 punti e un solo errore in tutta la gara.

PRIMA DIVISIONE

Mon.Vi. Bam Lpm Rossa - Dronero Dragons 3-0

Banca di Caraglio - Mon.Vi. Bam Lpm Verde 3-2

Pgs Jolly - Mon.Vi. Bam Lpm Blu 1-3

Non riesce per un soffio l’en plein alle formazioni impegnate nel campionato di Prima Divisione. L’unica a cadere, in trasferta e al tiebreak, è la compagine verde, che a Caraglio va in vantaggio per due volte e in altrettante occasioni si vede rimontata. Il tiebreak, poi, va ad appannaggio per le padrone di casa. È la continuità ad essere mancata alle giovani di coach Cornaglia, capaci di alternare momenti di gioco importanti ad altri caratterizzati da troppi errori. Tutto facile per la formazione rossa, che in poco più di un’ora si sbarazza di Dronero. I parziali raccontano di una sfida condotta dall’inizio alla fine dalla squadra di coach Pechenino, che si può permettere di dare ampio spazio a tutta la rosa. Miglior marcatrice della serata è la schiacciatrice Tallone, capace di chiudere con 12 palloni messi a terra Quarto successo consecutivo per la formazione blu, che a Castagnole delle Lanze si impone in quattro set su Jolly. Le ragazze di coach Dagna commettono troppi errori nella prima frazione, permettendo alle padrone di casa di andare in vantaggio. Da quel momento le “Monvine” regolano un paio di viti e grazie alla buona prestazione offensiva delle giovani Graglia e Regis riescono a rimontare, fare bottino pieno e confermare il quarto posto in classifica.

UNDER 18 FIPAV

Lab Travel Honda Cuneo - Mon.Vi. Bam Lpm 3-0

L’Alba Volley - Mon.Vi. Bam Lpm 3-0

Non riesce a scrollarsi di dosso lo zero in classifica la Under 18 Fipav, arrivata a superare la metà del girone 1°-4° posto. Nell’appuntamento dello scorso martedì le “Monvine” si arrendono in tre set a Cuneo, disputando una prestazione opaca e senza mordente con una buona formazione comunque alla portata. Poca fortuna in più è arrivata nella gara del lunedì successivo ad Alba, con le padrone di casa che bissano il successo dell’andata. Top scorer per le monregalesi è la schiacciatrice Revelli, con 14 punti, seguita dall’opposto Noviello con 10.

JUNIORES CSI

Auxilium Cuneo - Mon.Vi. Bam Lpm Verde 0-3

Si riprende prontamente dal passo falso della settimana precedente la Juniores CSI, che pur incerottata e in emergenza riesce ad imporsi in tre set in casa dell’Auxilium Cuneo. Pur con scelte obbligate in alcuni ruoli, coach Cornaglia vede le sue ragazze disputare una prestazione ordinata, guidata senza dubbio dalle schiacciatrici Cappa e Riccardi. Le “Monvine” chiudono la prima fase con il brillante bottino di 10 vittorie a fronte di due sole sconfitte.

UNDER 16 TERRITORIALE

Lab Travel Honda Cuneo regionale - Mon.Vi. Bam Lpm Rossa 1-3

Mon.Vi. Bam Lpm regionale - Crf-Gunetto Cervere 3-0

Settimana dedicata agli ottavi di finale del campionato territoriale in gara secca per le Under 16, con due qualificate monregalesi alla fase. Ed il risultato è di pregio assoluto per il progetto monregalese, con due vittorie su due gare e doppia qualificazione ai quarti di finale, unico sodalizio a riuscire nell’impresa. La prima a guadagnarsi il successo è la Mon.Vi. Bam Lpm regionale, che in 61 minuti travolge Cervere grazie a una prestazione efficace già dal servizio: saranno infatti 15 gli ace finali in tre set, di cui 11 nel primo.Poco dopo da Cuneo arriva la notizia della vittoria della formazione rossa sulla Under 16 regionale di Cuneo, unico successo in tutti gli ottavi di serie della squadra non testa di serie (e che quindi giocava in casa la gara secca). Nei primi due set la Under 14 di coach Viola mantiene un minimo margine e trova dunque un doppio vantaggio, prima della prevedibile reazione cuneese che accorcia le distanze. Nel momento in cui ci si aspetta un ulteriore arrembaggio delle padrone di casa arriva il miglior set delle “Monvine”, che si impongono 25-16 e si guadagnano la qualificazione ai quarti.Nella prossima fase sarà derby tra le due formazioni, con in palio un posto nelle semifinali. L’appuntamento è per domenica mattina alle 10.30 al PalaItis. Sempre domenica mattina partirà anche il girone 17°-27° posto, con al via le formazioni verde e bianca.

UNDER 14 TERRITORIALE

Mon.Vi. Bam Lpm Verde - Volley Roero 3-0La formazione verde conclude il suo girone con un bel successo casalingo con Roero e stacca in extremis il biglietto per la fase a eliminazione diretta tra le migliori 16 formazioni del comitato. Pur con una partenza titubante in ricezione, le giovani di coach Roà conquistano il primo set di quattro punti prima di scatenarsi nel secondo. Di nuovo combattuto il terzo parziale, sempre vinto dalle padrone di casa. Sugli scudi e top scorer è la centrale (trasformata opposto per le assenze) Giorgia Bruno, con 11 punti messi a segno. Negli ottavi di finale citati in precedenza ci sarà il derby (sabato sera alle 18.00 al PalaItis) con la compagine regionale di coach Viola.

UNDER 13

Rs Volley Racconigi - Mon.Vi. Bam Lpm Rossa 0-3

Pvb Bosca Canelli 13 - Mon.Vi. Bam Lpm Verde 3-2

Mon.Vi. Bam Lpm Blu al Torneo “Carnival Cus”Mon.Vi. Bam Lpm Rossa si impone nella “Coppa Carnevale” di Volpiano

Il campionato di Under 13 inizia la sua seconda fase con un rimescolamento totale delle formazioni, incluse quelle del girone di Eccellenza. Capita così che la formazione blu (che in questo turno riposava) e quella rossa si trovino nello stesso raggruppamento. E proprio la compagine rossa inizia con un netto successo a Racconigi il suo percorso, con tre set mai in discussione.Molto più combattuta la sfida della formazione verde in quel di Canelli, contro il sestetto locale proveniente dal girone di Eccellenza. Al termine di una sfida dai mille capovolgimenti di fronte ad imporsi è la formazione di casa, ma è tanta la soddisfazione delle coach Salvatico e Raviolo per un processo di crescita costante da inizio anno e per le ottime risposte da parte di tutte le atlete in questa sfida così lunga e difficile.Già detto del riposo in campionato della squadra blu, le giovani di coach Rainero sono state impegnate nel Torneo “Carnival Cus” organizzato dal Cus Torino. Le giovani monregalesi si sono disimpegnate molto bene in un contesto molto difficile, di fronte ad alcune valide avversarie del cuneese e del torinese. La sconfitta nella “finalina” contro il Balamunt nega alle “Monvine” un posto sul podio, ma le prestazioni offerte sono state di livello.Torneo anche per la formazione rossa, che conquista il primo posto nella “Coppa Carnevale” organizzata dalla Vol-Ley Academy di Volpiano. È coach Viola a fare il punto sul martedì di gara:“Torneo positivo per la nostra formazione a Volpiano, molto utile data la penuria di partite nel nostro campionato territoriale. Abbiamo affrontato squadre come Uyba Busto Arsizio, Omegna (prima nel girone di Eccellenza nel comitato Ticino-Sesia-Tanaro) e Volpiano (seconda in quello di Torino). La giornata di gara ha visto prevalere le nostre bimbe 2-0 in finale contro le padrone di casa. Una giornata impegnativa a cui le ragazze hanno risposto presente, togliendosi una bella soddisfazione meritata visto la grande mole di lavoro che stanno facendo.

UNDER 12 CSI

Auxilium Cuneo - Mon.Vi. Bam Lpm 1-2

Le giovanissime Under 12 del campionato CSI si impongono nel big match contro l’Auxilium Cuneo e si guadagnano dunque la certezza di chiudere la prima fase al primo posto. Per le bimbe delle coach Salvatico e Raviolo la sfida si mette subito in discesa con i tre punti conquistati dopo aver vinto i primi due set con una prestazione di buona fattura. Il calo di tensione nel terzo permette alle padrone di casa di conquistare un set (il primo perso dalle “Monvine” in stagione) ma non cancella l’eco di una nuova ottima prestazione.