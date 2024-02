Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì si prepara a ricevere il Pavic Arona

Nell’ undicesima giornata – seconda del girone di ritorno del Campionato di Serie C maschile, il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Fabrizio Marchisio ospiterà sabato alle ore 21 al PalaItis il Pavic Arona.

In classifica generale, dopo dieci turni, i monregalesi, che arrivano dal convincente successo per 3-0 in casa del Valsusa, sono in testa con 26 punti in compagnia del Linguì Torino, al terzo posto si trova il Lasalliano Torino con 21 punti, al quarto il Chieri con 20 punti, al quinto il Santhià con 18 punti, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off.

“Ovviamente – commenta coach Massimo Bovolo – il nostro obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti in palio per restare in vetta a braccetto del Linguì, ma per riuscirci ed evitare sorprese negative dobbiamo approcciare la partita nel modo migliore, spingendo sin da subito sull’ acceleratore ed evitare di giocare su ritmi troppo bassi, mantenendo sempre alta la concentrazione e l’ attenzione, anche perché il Pavic Arona ha assoluta necessità di conquistare punti e pertanto ci affronterà con il coltello fra i denti, dando tutto quello che hanno per riuscire a metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi a giocare la nostra pallavolo, riuscendo ad imporre il nostro ritmo sin dall’ inizio ed evitando di avere pause e commettere errori gratuiti, che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match”