Scontro tra furgone e moto sull'Aurelia, morto 23enne

(Adnkronos) - Un 23enne romano è morto oggi in tarda mattinata in un incidente, avvenuto al km 31,700 di via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Ladispoli e Torrimpietra, impegnati nei rilievi, la vittima era in sella alla sua moto, quando si è scontrato contro un furgone, guidato da un 73enne della provincia di Roma. La salma è al Verano per l'esame autoptico.