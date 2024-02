Il Progetto Valle Maira Cardioprotetta? È vivo e vegeto

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

in merito all’articolo comparso sul vostro giornale in data 15 febbraio, ci preme fornire le giuste e doverose risposte e chiarimenti in merito al progetto “Val Maira Cardioprotetta”. Tale progetto prevede l’installazione e la gestione di defibrillatori automatici nei territori di tutti e tredici i comuni della Valle Maira.

Il progetto promosso dalla Croce Rossa di Dronero è ambizioso e nello stesso tempo articolato e complesso, in quanto in primo luogo prevede il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le amministrazioni comunali, nell’individuare la dislocazione degli apparecchi, nonché alla stipula di un protocollo d’intesa per la futura gestione e manutenzione degli stessi.

Per poter gestire al meglio queste fasi, i comuni hanno delegato L’Unione Montana Valle Maira a farsi da intermediario tra le amministrazioni comunali e la CRI. Infatti, i comuni dovevano innanzitutto individuare le postazioni dove installare gli apparecchi, le quali dovevano essere fornite di energia elettrica, in quanto i contenitori dei DAE hanno un sistema di riscaldamento interno per mantenere in temperatura nel periodo invernale gli apparecchi stessi.

Così l’Unione Montana ha provveduto ad effettuare un censimento in tutti i comuni per avere conferme sui numeri degli apparecchi da installare, e quelli già installati che passeranno in gestione alla CRI. Questa fase aimè per vari motivi logistici e organizzativi degli Enti ha avuto una lunga durata, e si è conclusa nel settembre 2023.

Da quel momento si è provveduto a sottoscrivere una convenzione tra l’Unione Montana e la CRI Dronero, che prevede da parte di quest’ultima, la presa in carico della gestione e manutenzione programmata degli apparecchi, la realizzazione di corsi alla popolazione di tutti e tredici i comuni per l’utilizzo dei DAE, dietro ovviamente ad una elargizione di un rimborso spese che verrà erogato dall’Unione Montana, che a sua volta si farà rimborsare le relative quote di competenza dai singoli Comuni.

I DAE necessari sono stati ordinati e consegnati alla CRI pochi giorni prima del passato Natale. Nel mese di dicembre sono state anche ordinate dall’Unione Montana le teche, ovvero i contenitori dove troveranno alloggiamento gli apparecchi. Entro la fine del mese di febbraio le teche verranno consegnate all’Unione Montana, la quale a sua volta le distribuirà ai Comuni interessati, che a loro volta provvederanno ad installarle nei propri territori. È auspicabile pensare che entro la primavera tutti gli apparecchi siano in funzione e pronti ad entrare in servizio.

È doveroso precisare anche che il contributo Complessivo del BIM è di € 30.000,00 e non € 50.000,00 come erroneamente riportato nell’articolo precedente, perciò la CRI ha ricevuto un acconto del contributo pari al 70%, così come previsto dal regolamento del BIM Valle Maira e Grana, e riceverà il saldo all’installazione degli apparecchi. A breve chiederemo un incontro a porte aperte con la partecipazione delle rappresentanze degli enti coinvolti e con gli organi della stampa locale. Alleghiamo alla presente le foto relative alla consegna dei defibrillatori e delle teche già assemblate.

Si conclude affermando, che la CRI Dronero, L’Unione Montana Valle Maira, tutti i comuni hanno avuto sempre e continueranno ad avere a cuore la salute pubblica, ma gli adempimenti burocratici, gli accordi fra Enti diversi richiedono tempo, forse troppo, ma l’importante che oggi si sia raggiunto il risultato ed è questo che conta, perciò diciamo ai contribuenti e cittadini droneresi che hanno redatto il precedente articolo e pubblicato dal Vostro giornale, che nessuno ha lasciato arenato il progetto “Valle Maira Cardioprotetta”, e che anzi se vogliono essere utili con i fatti e non solo con le parole, possono diventare volontari della CRI ed aiutare a mantenere vivo questo progetto nel tempo, ed essere così partecipi del loro futuro e del futuro della Valle Maira.

Il direttivo Croce Rossa Italiana, comitato di Dronero