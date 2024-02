Il sindaco Bo incontra il direttore del carcere di Alba Nicola Pangallo: "Garantiamo massima collaborazione"

Il sindaco Carlo Bo ha incontrato il nuovo direttore della casa di reclusione “G. Montalto” di Alba, Nicola Pangallo, subentrato alla reggenza di Giuseppina Piscioneri. Alla riunione era presente anche il direttore del Consorzio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero Marco Bertoluzzo.

“Ci fa molto piacere che sia stato nominato un direttore stabile, un segnale di attenzione verso il nostro carcere – dichiara il sindaco Carlo Bo -. Ringraziamo la reggente Giuseppina Piscioneri per il lavoro e l’impegno in anni non semplici per la struttura albese, dalla chiusura per legionella alla riapertura parziale con un nuovo e più complesso tipo di utenti. Oggi per prima cosa vogliamo tutti vedere completati i lavori di risanamento e ristrutturazione che, da comunicazione del Ministero, dovrebbero concludersi in meno di un anno. Da parte nostra garantiamo il massimo appoggio al direttore Pangallo per supportare la casa di reclusione per tutto quello che è di nostra competenza”.

Il direttore Nicola Pangallo: “Un confronto proficuo che ha messo in evidenza piena sintonia e comunanza di intenti. In qualità di direttore stabile del carcere era importante poter interloquire con il sindaco sulle prospettive di sviluppo della struttura albese. Fondamentale sarà il supporto del territorio e di tutte le realtà coinvolte a vario titolo, a partire ad esempio dalla possibilità di inserimenti lavorativi nelle aziende locali, primo passo per il reinserimento sociale. Il sindaco e il direttore del Consorzio hanno compreso e accolto le nostre istanze, assicurandoci la loro collaborazione”.

Il direttore del Consorzio socio-assistenziale Marco Bertoluzzo ha, infine, annunciato che sono in corso i contatti con Rete Dafne Italia per poter attivare anche ad Alba uno sportello specifico, pubblico e gratuito per l’assistenza alle persone vittime di reato.