A Mondovì un tavolo di coordinamento per diventare "Comune Amico delle famiglie"

Mondovì punta ad ottenere il certificato "Comune amico della famiglia" da parte della provincia autonoma di Trento e, in quest'ottica, ha costituito anche un tavolo di coordinamento per intercettare le esigenze delle famiglie e promuovere iniziative ed eventi dedicati.



"Nella nostra Città vogliamo avere un occhio di riguardo per genitori e bambini, ma anche per zii e nonni, insomma per tutta la famiglia largamente intesa" - ha spiegato l'assessore Francesca Botto questa mattina, in occasione della presentazione della rassegna teatrale per i più piccoli (leggi qui). - "Proprio per questo, negli scorsi mesi, anche attraverso la distribuzione nelle scuole di un segnalibro con qr code, abbiamo cercato di intercettare le richieste e i bisogni delle famiglie monregalesi".

Il Comune in questo senso aveva partecipato al bando della Regione Piemonte, promosso in collaborazione con la Provincia di Trento, per favorire la diffusione della certificazione “Comune amico della famiglia”, supportando i progetti ritenuti più idonei con un contributo massimo di euro 27.500.



"La volontà e avviare un’opera di coordinamento delle nuove iniziative che già ci sono, come 'Into the groove' con il Cfp. - ha concluso l'assessore Botto - "Pensiamo ad una progettazione che ci consenta di avviare altre iniziative con l'interlocuzione di diversi attori territoriali e con operatori del commercio. Momenti di incontro, di svago e di condivisione che ci consentano di mettere a sistema le buone pratiche di benessere familiare già attive nel Monregalese, permettendoci anche di intraprende iniziative politiche ancora più incisive e puntuali; un'occasione infine anche per rendere più attrattiva la nostra CIttà come destinazione turistica sensibile alle esigenze della famiglia.".



Fanno parte del tavolo di coordinamento: il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese, il Cfp, l'AslCn1, il nido comunale, gli istituti comprensivi 1 e 2 di Mondovì, Age (associazione delle famiglie), Famiglie della diocesi, la cooperativa Caracol, l'associazione Albero del Macramè e la cooperativa sociale persona e società.