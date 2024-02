Artigiano travolto dal mezzo sollevatore che stava manovrando in un cantiere di Cherasco

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 16 febbraio) a Cherasco, dove un uomo è stato travolto dal mezzo movimentatore col quale stava operando nei pressi di un cantiere edile lungo via Duccio Galimberti, traversa di corso Einaudi, appena fuori dal centro storico.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 15. A fare le spese del sinistro, rimanendo incastrato sotto il pesante sollevatore, il contitolare di una ditta artigiana, in quel momento impegnato nel trasporto di terra destinata a un riempimento.

Per ragioni ora in corso di accertamento, forse a causa del non perfetto ancoraggio del mezzo a terra, questo si è ribaltato andando a ferire l’uomo, che avrebbe riportato anche dei tagli al collo e all'orecchio, per le schegge del vetro andato in frantumi.

Soccorso dal personale sanitario del servizio di emergenza 118, dai Vigili del Fuoco intanto arrivati sul posto dal Distaccamento di Alba e dai Carabinieri della Stazione di La Morra, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Verduno. Non sarebbe in pericolo di vita.