Caffè Letterario di Bra: una bella serata di cultura alla libreria Crocicchio con Chiara Baldi

Usciva nel 2023 “L’erede della felicità” di Chiara Baldi (Mondadori). La presentazione del primo romanzo dell’autrice astigiana si è svolta giovedì 15 febbraio al Caffè Letterario di Bra , in collaborazione con la libreria Crocicchio, l’associazione Albedo e Slow Food Bra.

Un pubblico numeroso e attento ha partecipato con entusiasmo alla conversazione tra Silvia Gullino e Gianni Milanesio con la giovane ospite, che ha raccontato come raggiungere la felicità, i propri obiettivi, sogni, desideri. E lo ha fatto attraverso la figura della protagonista del libro, Dora, una donna in cui molte lettrici si sono ritrovate, come ha detto proprio Chiara Baldi.