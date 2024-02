"Ci prendiamo cura di te": sono 32 i progetti finalisti del premio della Fondazione Ospedale Alba-Bra

Un momento di partecipazione e di condivisone per celebrare un riconoscimento, il premio Levi - Ci prendiamo cura di te - che mette al centro i dipendenti dell'Asl Cn2 e il tema dell'umanizzazione delle cure: è il cuore dell'appuntamento previsto per venerdì 23 febbraio alle ore 14.30 presso l'Auditorium dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno che prevede la cerimonia di premiazione dei progetti che sono stati scelti dall'apposita giuria.

A spiegare la genesi dell'iniziativa è il direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus Luciano Scalise: "Il premio è dedicato ad Alberto, Antonella, Silvana Levi e sostenuto, con una donazione complessiva di 10.000 euro, dal presidente della Fondazione ospedale Alba-Bra Onlus Bruno Ceretto e dall’editore di Radio Alba Claudio Rosso, emittente di cui Antonella Levi è stata direttore artistico fino alla scomparsa avvenuta il 17 dicembre 2022. I dipendenti dell'Asl Cn2 hanno presentato 32 progetti finalizzati all'umanizzazione delle cure e il 18 febbraio saranno decretati i vincitori, in un clima partecipativo che ha caratterizzato ogni fase dell'iniziativa, a partire dalla stesura del regolamento. L’obiettivo è consolidare sempre di più e meglio l’idea di ospedale glocal, che da un lato sappia guardare al mondo e dall’altra non dimentichi i valori della provincia in cui è nato e opera".

L'ulteriore step sarà quello, poi di presentare alcuni progetti adottati e altri realizzati il 19 luglio, il quarto compleanno dell'ospedale di Verduno che sarà di nuovo celebrato da una lezione del professor Massimo Recalcati, ormai diventato 'padrino' della Fondazione, a partire dalla consegna del primo Premio gratitudine, assegnato il 28 ottobre 2016 al Liceo Scientifico Leonardo Cocito di Alba. In quell’occasione Recalcati era intervenuto con una lectio magistralis sul tema “Elogio della ratitugdine”.