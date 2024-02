Cuneo, al Bonelli l'incontro tra gli studenti e "Mai+Sole"

Giovedì 15 febbraio è iniziato l’incontro della IV B AFM del Bonelli con alcune volontarie dell’Associazione MAI+SOLE di Cuneo per riflettere sulla violenza di genere.



Sono davvero solo parole quelle che sovente si rivolgono alle donne? Stereotipi, luoghi comuni, parolacce…per ridere? Solo per scherzare? Se le parole non fossero espressione del pensiero, allora pazienza, si parla senza pensare…ma non è così, quelle cose si pensano, eccome, e offendono, feriscono, fanno male. Le parole contano, pesano.

E poi la relazione tossica, malata tra gli adolescenti, il ragazzo “malessere” che controlla la fidanzata attraverso il cellulare, i pedinamenti, geloso e possessivo che dice di amare ma il suo è solo possesso. Come uscirne? Per prima cosa è necessario prenderne coscienza, poi chiedere aiuto.



Attraverso il dialogo, la visione di filmati e audio gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi, di riflettere, di raccontare e di conoscere la Rete anti-violenza di cui fa parte l’Associazione MAI+SOLE.



Annalisa Audisio e Giada Cavallo hanno commentato così l’incontro “assurdo pensare come tutto questo avvenga anche nella città in cui viviamo e nelle case che frequentiamo, nelle vie e spesso sotto i nostri occhi o dietro ad un complimento, una battuta o un gesto non richiesto, ma che lascia il segno nella vita di una ragazza come noi. Ciò che per qualcuno può risultare innocuo, per un altro può essere la causa di paure, attacchi di panico e di una vita segnata per sempre”.



“Vogliamo ringraziare le volontarie per questo prezioso contributo” hanno aggiunto Andrea Costantino e Jacopo Bonino “perché anche noi ragazzi abbiamo avuto modo di riflettere su quanto possano fare male certi commenti, su come possano essere imbarazzanti certi sguardi ma, soprattutto, sulla necessità di intervenire ogni qual volta assistiamo ad un episodio di violenza di genere”.