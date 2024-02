ETF su Bitcoin di BlackRock: $700M in un solo giorno! ATH per BTC rispetto agli asset tradizionali

Il Bitcoin sta guadagnando terreno su tutti i fronti finanziari, con BlackRock che emerge come un protagonista di rilievo nel settore degli exchange-traded funds (ETF). Secondo i dati di Coinglass, il volume giornaliero dell’ETF spot su Bitcoin di BlackRock, conosciuto come iShares Bitcoin Trust (IBIT), ha superato un record di 720 milioni di dollari il 14 febbraio, segnando il livello più alto finora raggiunto.

Questa impennata nel volume di trading ha superato ogni aspettativa, portando gli investitori a considerare il Bitcoin come un'opzione sempre più attraente. Il total inflows di BlackRock è destinato a superare i 5 miliardi di dollari una volta che le negoziazioni saranno chiuse per la giornata, portando la quantità di Bitcoin posseduta dalla società a poco più di 96.669 BTC.

Il successo dell'IBIT è stato descritto come una "forza inattesa" da Eric Balchunas, analista ETF di Bloomberg, il quale ha sottolineato che il volume insolitamente elevato di 700 milioni di dollari del 14 febbraio è indice di una crescente fiducia degli investitori nel fondo. Inoltre, Balchunas ha osservato che il volume solitamente indica flussi in entrata, suggerendo che pochi investitori esistenti sono interessati a vendere.

Questo aumento del volume di trading non è stato un evento isolato. Secondo i dati di Farside Investors, il volume di IBIT è aumentato costantemente dopo aver toccato il minimo storico il 6 febbraio. Nel frattempo, il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ha registrato un notevole calo degli outflows, con soli 72,8 milioni di dollari il 13 febbraio, indicando una significativa diminuzione della pressione di vendita rispetto al mese precedente.

Il GBTC, nonostante il suo maggior market cap di 24 miliardi di dollari, ha registrato più deflussi rispetto all'IBIT di BlackRock. Quest'ultimo, attualmente il secondo più grande ETF su Bitcoin per capitalizzazione di mercato, ha rapidamente guadagnato terreno tra i fondi tradizionali in termini di volume giornaliero.

Bitcoin ai massimi storici contro lo Yen

Le recenti performance del Bitcoin hanno sfidato le metriche finanziarie tradizionali, con la criptovaluta che ha raggiunto nuovi picchi rispetto all'ETF dei Treasury Bond statunitensi a lungo termine (TLT), all'ETF dei Regional Banking (KRE) e allo Yen giapponese.

In un confronto diretto con il TLT, un benchmark globalmente riconosciuto per gli asset relativamente sicuri, il Bitcoin ha registrato un'impennata, sottolineando la sua crescente accettazione come investimento valido.

In aggiunta, il modo in cui si è comportato rispetto al KRE, il quale ha subito una diminuzione del 11% dall'inizio dell'anno, enfatizza ulteriormente la resistenza del Bitcoin. Il tasso di cambio è passato da circa 900 KRE per un Bitcoin nel 2021 all'attuale 1060.

In aggiunta, il Bitcoin si avvicina ai massimi storici contro lo Yen giapponese, la terza valuta più scambiata nel mercato dei cambi e utilizzata come riserva, secondo il Corporate Finance Institute.

Con i tassi attuali che si aggirano intorno ai 7,5 milioni di Yen per un Bitcoin, livelli simili a quelli osservati nel 2021, il Bitcoin continua a confermare la sua potenza mantenendosi prossimo alla soglia dei 50.000 dollari.

Inoltre, si avvicina l’halving del Bitcoin, cosa significa per gli investitori?

Con l'avvicinarsi dell'halving del Bitcoin, gli investitori si trovano di fronte a un momento cruciale nel ciclo di vita della criptovaluta. L'halving, un evento programmato che riduce della metà la ricompensa dei minatori per ogni blocco confermato sulla blockchain di Bitcoin, è noto per avere un impatto significativo sull'offerta di Bitcoin e sul suo prezzo.

Questo evento, che si verifica circa ogni quattro anni, può portare a un aumento della domanda e a una potenziale crescita dei prezzi.







